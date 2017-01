Trump-Erlass Bundesregierung beschwert sich wegen Einreiseverbots

Die heftige Kritik an Donald Trumps Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hält an. Auch deutsche Bürger sind betroffen - wenn sie zusätzlich einen Pass aus Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen besitzen, dürfen sie derzeit kein US-Visum beantragen. (Verfolgen Sie die Entwicklungen im Newsblog.)

Gegen das Dekret der neuen Führung in Washington setzt sich die Bundesregierung nun zur Wehr - über verschiedene Kanäle hat sich Berlin nach Angaben aus der Bundesregierung bereits bei den Amerikanern beschwert.

So habe Staatssekretär Markus Ederer am Montag mit dem amtierenden Leiter des Außenministeriums in Washington gesprochen, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Und am Dienstag habe der Politische Direktor im Ministerium, Andreas Michaelis, mit dem Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin ein Gespräch geführt.

Beide hätten die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu den neuen US-Einreisebestimmungen zum Ausdruck gebracht und darum gebeten, die offenen Fragen im Umgang mit deutschen Doppelstaatern schnellstmöglich "in unserem Sinne" zu klären. Eine Diskriminierung unter Europäern sei "sicher kein guter Weg", heißt es weiter.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach das umstrittene Dekret bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven erneut an: "Ich habe meine Haltung noch einmal deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Terrorismus so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen mit einem bestimmten Glauben nicht rechtfertigt", sagte Merkel.