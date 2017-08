Trumps Dankesworte an Moskau Eine törichte Botschaft

Es ist die Hauptnachricht im russischen Staatsfernsehen: "Trump bedankt sich bei Putin", blendete der Sender Rossija 24 ein und zitierte die Worte des US-Präsidenten: "Ich bin sehr dankbar, dass er (Wladimir Putin - Anm. d. Redaktion) eine hohe Zahl an Leuten entlassen hat, denn jetzt haben wir eine kleinere Gehaltsliste." Und: "Wir werden eine Menge Geld sparen." Dazu werden Bilder vom G20-Gipfel gezeigt, wie Trump Putin die Hand reicht.

Trump lobt seinen russischen Kollegen Wladimir Putin also dafür, dass dieser verlangt, zum 1. September das US-Botschaftspersonal um 755 Mitarbeiter zu reduzieren. Für die staatlich gelenkten russischen Medien kann das nur eine Vorlage sein.

Es zeigt sich einmal wieder: Trumps Russlandpolitik ist ein Desaster, ohne jegliche Linie, ohne jegliche erkennbare Strategie. Bis heute hat er Putin für Einmischungen in den US-Wahlkampf nicht kritisiert. Für die milde Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten (man könnte es auch eine Faszination nennen) steht er zu Recht in der Kritik. Trumps jüngste Äußerungen - egal, ob sie womöglich witzig oder sarkastisch sein sollten - belegen, wie sehr er die verfahrene Lage zwischen Washington und Moskau verkennt.

Das ist leichtsinnig - und ein Geschenk für Putin. Denn Trumps Worte geben Putins Reaktion auf die neuen Sanktionen des US-Kongresses mehr Gewicht. Putin wirkt dadurch mächtiger, als er wirklich ist. Seine Ankündigung, 755 US-Vertreter auszuweisen, hörte sich spektakulärer an, als sie ist. Zumal amerikanische Diplomaten und Spione nur bedingt betroffen sind. Leidtragende sind vor allem die Ortskräfte, die russischen Mitarbeiter, die einen großen Anteil der Beschäftigten der amerikanischen Vertretungen ausmachen. (Lesen Sie hier die Analyse.) Aus Russland ausgewiesen werden wohl nur wenige US-Vertreter.

Stattdessen werden die russischen Bürger deutlich länger auf Visa für Reisen in die USA warten müssen. Die Arbeit an der Botschaft und den drei Konsulaten wird stark eingeschränkt werden. Schon jetzt werden Visa-Termine an den vier US-Vertretungen im Internet für 15.000 bis 20.000 Rubel (etwa 210 bis 280 Euro) angeboten.

Aber was schert Trump schon die Arbeit seiner Diplomaten. Seinen Außenminister Rex Tillerson hat er mit seinen Dankesworten an Putin jedenfalls brüskiert. Tillerson hatte für den 1. September eine Reaktion auf Putins Reduzierung des US-Personals angekündigt. Die Zeitung "Kommersant" meldete am Freitag, dass Russland womöglich eines seiner vier Konsulate in den USA verlieren könnte.

Ein Schritt, den Moskau nicht unbeantwortet lassen wird. Putin, der bei seiner Gegenmaßnahme auf die US-Sanktionen recht maßvoll reagierte, hat nun freie Hand. Trump, so scheint es, ist eh egal, wie sein Land diplomatisch repräsentiert sein wird und über welche Erkenntnisse die USA über Russland künftig verfügen werden.

Der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, hat dafür nur drei Worte übrig: "Beschämend. Traurig. Schwach." Er hat recht.