Ex-Berater Flynn will auspacken Ein schlechter Deal für Trump

Donald Trump hat es geahnt. Bei einem Besuch der US-Küstenwache warnte er vorige Woche düster vor Gefahren aus den eigenen Reihen: "Man weiß nie bei einem Verbündeten. Ein Verbündeter kann sich gegen einen wenden."

Damals klang dieser Satz noch rätselhaft. Jetzt ist klarer, wen der US-Präsident gemeint haben könnte: Am Freitag bekannte sich der frühere Sicherheitsberater Michael Flynn in der Russlandaffäre schuldig - und könnte zum Kronzeugen des Sonderermittlers Robert Mueller gegen Trump, dessen Familie und Team werden. Mueller ermittelt wegen mutmaßlicher Absprachen zwischen dem Lager des US-Präsidenten und Russland.

Trump, berichten US-Medien, fürchte seit Wochen, dass Flynn ihn "verraten" werde. Mit Flynn habe Mueller erstmals "die Tore des Weißen Hauses geknackt", sagte Senator Richard Blumenthal. Flynn war einer der engsten Vertrauten Trumps, er weiß über fast alles Bescheid, was hinter den Kulissen geschah - im Wahlkampf, in der "Transition"-Phase, in den ersten Amtswochen Trumps. Und er will plaudern.

Was geschah am Freitag?

Flynn ging einen sogenannten Plea Deal mit Mueller ein. Darin bekannte er sich schuldig, das FBI über seine Kontakte - und die Kontakte des Trump-Teams - mit russischen Vertretern belogen zu haben. Diese Falschaussagen beging er demnach bei einem FBI-Verhör am 24. Januar 2017, also als vereidigtes Regierungsmitglied. Darauf steht eigentlich eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und 250.000 Dollar Bußgeld. Doch den Dokumenten zufolge könnte die Strafe für Flynn durch den Deal deutlich geringer ausfallen: bis zu sechs Monate Haft und 500 bis 9500 Dollar Bußgeld.

REUTERS Michael Flynn

Dass Flynn diese Strafe in Kauf nimmt, bedeutet, dass er durch das Eingeständnis ein Urteil für andere, schwerere, doch bisher unklare Vergehen zu vermeiden hofft, die Mueller vorbehaltlich seiner Kooperation fallenlässt. Mueller verzichtete im Gegenzug zunächst auch auf eine Anklage von Flynns Sohn, der ebenfalls in die Affäre verstrickt ist.

Worüber hat Flynn genau gelogen?

Es geht um mehrere Telefonate, die Flynn als Vertreter Trumps mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak führte. So sprachen sie am 22. Dezember 2016 über eine israel-kritische Uno-Resolution, die Trump - der da noch nicht im Amt war - mit Hilfe Moskaus habe verhindern wollen. Die Resolution kam trotz der Intervention zustande.

Am 29. Dezember 2016 sprachen sie über die US-Sanktionen, die der scheidende Präsident Barack Obama gegen Russland verhängt hatte. Flynn habe Moskau gebeten, die Situation "nicht eskalieren zu lassen". Am nächsten Tag sah Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich von Vergeltungsmaßnahmen ab - und Trump twitterte sein Wohlwollen: "Ich wusste immer, dass er schlau ist!"

DPA Donald Trump

Beide Fälle waren bekannt. Neu ist: Die Telefonate tätigte Flynn auf direkte Anweisung "hochrangiger" Trump-Berater, die das als "Top-Priorität des Präsidenten" begründet hätten. Bei der Resolution schaltete sich nach US-Berichten Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ein, was Trumps jüngste Distanzierung von Kushner erklären könnte.

Bei den Sanktionen sei es unter anderem die spätere US-Vizesicherheitsberaterin Kathleen Troia McFarland gewesen, die Flynn instruiert habe.

Warum ist das relevant?

Die Einmischung einer noch nicht amtierenden Regierung in die Geschäfte einer scheidenden Regierung ist zwar höchst ungewöhnlich, aber nicht zwingend illegal. Trotzdem haben Trump, sein Vize Mike Pence und viele weitere Vertreter des Weißen Hauses die fraglichen Kontakte immer wieder öffentlich bestritten. Flynn ging schließlich so weit, sie im FBI-Verhör unter Eid zu leugnen.

REUTERS Jared Kushner

Doch warum sollten die Kontakte geheim gehalten werden? Vertuschte das Trump-Team damit einen größeren Skandal? War dies ein direkter Handschlag für die Wahleinmischung? Wer hat sonst noch unter Eid gelogen und sich strafbar gemacht? Antworten auf diese Fragen könnte Flynn geben.

Was weiß Flynn noch?

Flynns mögliche Rolle als Muellers künftiger Kronzeuge ist in dem Plea Deal verankert: Demnach muss er "bei allen Fragen, die der Sonderermittler für relevant hält, kooperieren" und ihm "über alle Straftaten", deren er sich "bewusst sei", Rede und Antwort stehen, notfalls sogar "unter Einsatz eines Lügendetektors". Er könnte also auch über mögliche Straftaten auspacken, die Trump oder andere begangen haben könnten.

AFP Robert Mueller

Flynn ist zwar schon der vierte Trump-Berater, der von Mueller angeklagt wurde, aber der erste, der zumindest kurz im Weißen Haus saß. Als Mitwisser der engsten Geheimnisse dürfte er über brisante Informationen verfügen, sonst wäre Mueller die Vereinbarung nicht eingegangen - und er dürfte diese bereits vor dem Plea Deal offenbart haben. Die Vermutung liegt nahe, weil Mueller bekanntlich noch andere Karten gegen Flynn in der Hand hat, unter anderem dessen suspekte Dienste für die türkische Regierung, die in dem Schuldbekenntnis kurz angerissen werden.

Flynn selbst deutete an, dass es um weit mehr geht als nur sein persönliches Wohl. In einer Erklärung rechtfertigte er seinen Deal mit Mueller unter anderem mit dem "besten Interesse unseres Landes".

Was könnte Trump drohen?

Er habe sich von Trump "verlassen" gefühlt, so soll Flynn seinen Seitenwechsel intern begründet haben. Der US-Nachrichtensender ABC berichtete, dass Flynn gezielt gegen seinen Ex-Boss auspacken wolle.

Deshalb könnte er für Trump brisant werden, seine Aussagen zum Anfang vom Ende seiner Präsidentschaft führen. Schon jetzt ist der Präsident als Lügner entlarvt. Und es ist unwahrscheinlich, dass Kushner ohne Wissen Trumps das Russland-Telefonat initiierte - im Gegenteil: Der Befehl dürfte von ganz oben gekommen sein. Die alte Frage: Was wusste der Präsident - und wann?

Andererseits wurden in dieser Affäre schon oft voreilige Schlüsse gezogen. Zumal unklar ist, welche Informationen Flynn wirklich besitzt. Fest steht: Dies ist der bisher dramatischste Moment in Trumps skandalträchtiger Präsidentschaft.

Angeklagt werden kann Trump als Präsident ohnehin nicht. Die einzige Lösung wäre ein politisches Impeachment-Verfahren, das aber zuerst eine Mehrheit im von den Republikanern beherrschten Repräsentatenhaus erfordert, und danach eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat. Bisher wurde das nur gegen zwei Präsidenten angestrengt: Andrew Johnson und Bill Clinton, in beiden Fällen vergeblich. Richard Nixon kam dem 1974 durch Rücktritt zuvor.