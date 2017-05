Nahost Das Rätsel um Trumps erste Israel-Reise

Drei Straßen, zwei Sportplätze und eine Synagoge - an Dekel ist wenig "great". Ein paar Dutzend Familien leben in dem Moschaw. Die landwirtschaftlich geprägte Siedlung in der Negev-Wüste liegt fernab der israelischen Großstädte, wenige Kilometer entfernt vom palästinensischen Gazastreifen und der ägyptischen Sinai-Halbinsel.

Nur die kleine Brauerei ist ein wenig außergewöhnlich an diesem Ort. Dort wird Bier hergestellt, Markenname "Isis". Gemeint ist die ägyptische Göttin, nicht die Terrormiliz. Aber das war es dann auch schon. Kurzum: Wer nicht unbedingt muss, der kommt nie nach Dekel.

Donald Trump wollte offenbar genau dorthin. Freiwillig. Am 30. Juli 1989, einem Sonntag, von 14.30 bis 16 Uhr. So steht es in der 56-seitigen "Trump-Akte", die das israelische Staatsarchiv in der vergangenen Woche veröffentlicht hat, nachdem bekannt geworden ist, dass der US-Präsident nach Israel reist.

Bei seiner ersten Auslandsreise besucht Trump Ende Mai nicht nur den Gipfel der Nato und der G7, sondern auch den Vatikan, die Wüstenmonarchie Saudi-Arabien und eben Israel. Allein die Ankündigung, dass er zu diesem Zeitpunkt nach Israel kommt, ist bemerkenswert. Kein US-Präsident vor Trump machte so früh nach Amtsantritt eine Reise nach Jerusalem. Die Folge: Trumpmania in Israel. Und diesen Hype haben die Archivare in Jerusalem mit ausgelöst. Denn sie veröffentlichten die 56-seitige "Trump-Akte" seines ersten Besuchs.

