Affären um FBI und Russland Demokraten wollen Trump in die Enge treiben

Donald Trump ist erwacht - und die Welt schaut nach Washington. Was wird der US-Präsident zu den neuen Enthüllungen über die Entlassung von FBI-Chef James Comey sagen? Zunächst äußerte er sich - anders als sonst - nicht auf Twitter, sondern reiste am Mittwochmorgen (Ortszeit) in den Bundesstaat Connecticut. Dort sprach er zu Absolventen der United States Coast Guard Academy und stellte sich als Opfer einer Medienkampagne dar.

"Schaut euch an, wie ich in letzter Zeit behandelt wurde, besonders von den Medien", sagte er den Kadetten. "Kein Politiker in der Geschichte wurde schlimmer oder unfairer behandelt."

Es war Trumps erster Auftritt, nachdem die Affäre um die Entlassung des FBI-Chefs durch einen Bericht der "New York Times" neuen Auftrieb bekommen hatte. Trump soll Comey der Zeitung zufolge gebeten haben, die Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn wegen dessen Russland-Kontakten einzustellen.

Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Memo, das Comey zu einem Treffen mit Trump am Tag nach dem Rücktritt Flynns im Februar verfasst habe. Sollte das stimmen, hätte der US-Präsident versucht, auf laufende Ermittlungen Einfluss zu nehmen. Das hätte das Potenzial zu einer Staatsaffäre.

Wie eng es für Trump nun werden könnte, zeigt die Entwicklung der vergangenen Stunden:

Der Geheimdienstausschuss des US-Senats bat Comey erneut, bei öffentlichen und geschlossenen Sitzungen des Gremiums auszusagen. Eine frühere Einladung hatte Comey in der vergangenen Woche abgelehnt.

Zudem bat der Ausschuss den neuen, kommissarischen Chef der Bundespolizei, alle Aufzeichnungen von Comey weiterzuleiten, die für die Ermittlungen in der Russland-Affäre relevant sein könnten.

Darüber hinaus wollen die Demokraten im Repräsentantenhaus die Einsetzung einer Untersuchungskommission zu den mutmaßlichen Verbindungen zwischen Trump und Russland erzwingen.

Mindestens zwei Republikaner in der Kammer sollen sich ebenfalls dafür ausgesprochen haben.

Ryan ist als Präsident des Repräsentantenhauses der ranghöchste Republikaner im Kongress. Im Fall Comey müssten zuerst die Fakten bekannt sein, bevor ein Urteil gefällt werde, sagte er. Er habe weiterhin Vertrauen in Trump.

Auch aus Moskau erhielt der US-Präsident Rückendeckung: Trump habe dem russischen Außenminister Sergej Lawrow keineswegs Geheimnisse verraten, sagte Staatschef Putin am Mittwoch. Eine Mitschrift des Gesprächs würde das beweisen. Die könne er dem US-Kongress zur Verfügung stellen.

Trump hatte sich vergangene Woche mit Lawrow und dem russischen US-Botschafter Sergej Kisljak im Weißen Haus getroffen. Bei der Unterredung sprach er auch über sensible Geheimdienstinformationen zum "Islamischen Staat". Die Informationen sollen aus israelischen Geheimdienstquellen stammen. Eine Weitergabe wäre ein schwerer Vertrauensbruch.

Trump selbst gibt sich kämpferisch. Auf die Vorwürfe gegen ihn ging er bei seiner Rede nicht näher ein. An die Kadetten gerichtet sagte er: "Im Laufe eures Lebens werdet ihr merken, dass die Dinge nicht immer fair sind. Aber ihr müsst euren Kopf hochhalten und kämpfen, kämpfen, kämpfen!"

Am Donnerstag will sich Trump den Fragen von Journalisten stellen. Im Anschluss an ein Treffen mit dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos ist eine Pressekonferenz der beiden Staatschefs geplant.