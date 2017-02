Trumps chaotische Amtsführung Der kleine Diktator

Hatten wir alle zu viel Angst? Ist dieser Präsident zu blöd, um gefährlich zu sein? Bislang sieht es so aus, als sei Donald Trump seinem Job einfach nicht gewachsen. Dem des Präsidenten ohnehin nicht. Das ahnte man vorher. Aber vielleicht kann er nicht einmal Diktator.

Trumps Liste der Pannen und Peinlichkeiten ist lang und wird länger.

Der Sicherheitsberater trat wegen verbotener Kontakte zu den Russen zurück. Der designierte Arbeitsminister verzichtete noch vor Amtsantritt auf seinen Job. Die Beraterin Kellyanne Conway verhedderte sich in abstrusen Äußerungen über "alternative Fakten". Und über Twitter schickte sie sonderbare Nachrichten in die Welt, die auf Deutsch übersetzt klingen würden wie eine Mischung aus Orwells "1984" und "Fifty Shades of Donald". ("I serve at the pleasure of @POTUS. His message is my message. His goals are my goals. Uninformed chatter doesn't matter.")

Das Netteste, was sich von Trump sagen lässt: Er hat auf die Firma geschimpft, die die Modelinie seiner Tochter aus dem Angebot genommen hat. Und nicht mal das ist nett. Der US-Präsident als Apache-Helikopter-Vater? Lieber nicht.

Schwere emotionale Instabilität

Nun streiten die Fachleute sogar öffentlich darüber, ob der Präsident psychisch krank ist. "Trump sorgt für erhebliche Belastungen bei anderen - er leidet aber nicht selbst darunter", hat Allen Frances geschrieben, ein emeritierter Psychiatrie-Professor, der die diagnostischen Leitlinien seiner Zunft geprägt hat. Allen schreibt, viele Amateur-Diagnostiker hätten Trump eine narzisstische Persönlichkeit bescheinigt. Und er widerspricht: "Ich habe die Kriterien dieser Krankheit aufgelistet - Trump erfüllt sie nicht."

Zwei andere renommierte Psychiater dagegen sind überzeugt: Trumps Reden und Handlungen zeigten "eine Unfähigkeit, andere Standpunkte zu tolerieren, was wiederum zu unkontrollierten Reaktionen" führe, schreiben sie in einem Brief an die "New York Times". "Wir glauben, dass die schwere emotionale Instabilität, die Herr Trump in seinen Reden und Handlungen an den Tag legt, ihn unfähig machen, das Amt des Präsidenten verantwortungsvoll auszuüben."

Die Psychiater verletzen mit diesem Hinweis - wie sie selbst einräumen - die ethischen Regeln ihrer eigenen Disziplin, nach denen alle ärztlichen Diagnosen über Figuren des öffentlichen Lebens ohne persönliche Untersuchung und ohne deren Einwilligung unethisch sind: "Wir fürchten, es steht zu viel auf dem Spiel, um länger zu schweigen."

Die Psychiater sind nicht allein. Noch ein anderer Stand, der zum Schweigen verpflichtet ist, ergreift das Wort - wenn auch im Verborgenen: die Geheimdienste. Offenbar versorgen Mitarbeiter der Dienste die Presse mit belastendem Material gegen Trump und seine Leute.

Autokratisch gegen den Autokraten

Denn das war der vielleicht größte Fehler des Pöbelpräsidenten: Er hat sich die amerikanischen Geheimdienste zum Feind gemacht.

Der australische Dissident Julian Assange spricht von einem "verblüffenden Machtkampf" zwischen der gewählten amerikanischen Regierung und der Geheimdienstgemeinschaft, die sich in Wahrheit für die "permanente Regierung" halte. In der Tat: Wer die Lecks der Dienste für einen Beweis der funktionierenden Checks and Balances der amerikanischen Verfassung hält, sollte noch einmal nachdenken. Vieles spricht dafür, dass Trump aus den USA eine Autokratie machen will. Und nun wehren sich die Dienste mit autokratischen Methoden gegen Trump?

"Er will nicht Präsident sein. Sondern Kaiser", hat die New York Times über Trump geschrieben. Auf seine Weise ist Trump ein gesellschaftlicher Revolutionär - aber keine Revolution funktioniert ohne Taktik, Disziplin, Geduld. Das sind nicht die herausragenden Eigenschaften des Trumpeltiers im Weißen Haus. In den USA geht es nicht um die Demokratie - sondern um die Macht. Fassungslos beobachtet die gesamte Welt, wie der amerikanische Präsident um seine Macht kämpft, wie seine Basis bröckelt, bevor es ihm gelingt, sie zu festigen. Amerika zeigt sich im Moment nicht nur als unzuverlässiger Partner - sondern als instabiler Staat.

Es droht der Hass

Nie waren die Zeiten besser für glänzende politische Satire. Bei "Last Week Tonight" treffen die Pointen des britischen Fallbeils John Oliver mit tödlicher Schärfe. Und wenn Alec Baldwin bei "Saturday Night Live" den Trump gibt und Melissa McCarthy dessen Sprecher Sean Spicer - dann muss man das gesehen haben!

Das halbe Land lacht - und lacht sich um Kopf und Kragen.

Denn der Riss, der die amerikanische Gesellschaft spaltet, wird von Tag zu Tag tiefer. Unter dem Hashtag #TrumpImpeachmentParty träumt die liberale Opposition schon von Trumps Amtsenthebung. Aber was dann? Wer glaubt denn, dass die von den rechten Netzwerken verhetzten Trump-Wähler dem tatenlos zusehen würden?

Wenn das liberale Establishment die Institutionen gegen Trump mobilisiert - die Justiz, die Geheimdienste, die Medien -, was werden Trumps Wähler mobilisieren? Ihren Hass. Wer einen neuen amerikanischen Bürgerkrieg für ausgeschlossen hält, sollte überlegen, was alles bis vor Kurzem als ausgeschlossen galt.

Und übrigens: Selbst wenn Trump abträte und das Land nicht im Chaos versänke - eine Rückkehr zu einer vortrumpistischen Normalität darf es nicht geben. Denn es war diese Normalität, aus der Trump entstanden ist.