Entwaffnung von Leibwächtern Trump deutet erneut Gewalt gegen Clinton an

Gerade erst hatte es den Anschein, als würde Donald Trump seine Attacken gegen Hillary Clinton ein wenig zurückfahren. Über den Gesundheitszustand seiner demokratischen Konkurrentin um das Weiße Haus hatte sich der Republikaner etwa ungewohnt verhalten geäußert. Doch nun ist Trump zurück - und sorgt im US-Wahlkampf mit teils drastischen Aussagen für Aufsehen.

Bei einem Auftritt in Miami forderte Trump am Freitag mit Blick auf Clintons Eintreten für strengere Waffengesetze, ihre Leibwächter zu entwaffnen.

"Ich denke, ihre Leibwächter sollten alle Waffen niederlegen", sagte der Immobilienmilliardär vor jubelndem Publikum. "Ich denke, sie sollten sich entwaffnen. Sofort", fügte er hinzu. "Was denkt ihr? Ja? Nehmt ihre Waffen weg. Sie will keine Waffen. Nehmt sie. Lasst uns sehen, was mit ihr passiert. Nehmt ihre Waffen weg. Okay, es wird sehr gefährlich sein." Sowohl der Republikaner Trump als auch die Demokratin Clinton haben Personenschützer des Secret Service.

Clintons Wahlkampfmanager Robby Mook verurteilte Trumps Äußerungen scharf. Dieser rufe immer wieder zu Gewalt auf, erklärte Mook. Solche Äußerungen sollten "für einen Präsidentschaftskandidaten tabu sein". "Egal, ob er Demonstranten bei einer Versammlung provozieren wollte, oder ob es ein Witz sein sollte, es ist eine inakzeptable Eigenschaft für jemanden, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden will", so Mook.

Doch nicht nur beim politischen Gegner, sondern auch im eigenen republikanischen Lager sorgten die Äußerungen für heftige Kritik. "Der Secret Service sollte diese Drohung untersuchen" twitterte der Politikberater Stuart Stevens, der 2012 den Republikaner Mitt Romney als Präsidentschaftskandidaten beraten hat.

Klärende Gespräche mit dem Secret Service

Bereits im vergangenen Monat hatte Trump mit zweideutigen Äußerungen, wonach Clinton möglicherweise nur durch Waffenbesitzer zu stoppen sein könnte, heftige Kritik auf sich gezogen. Damals hatte der Secret Service, für den Schutz der Kandidaten zuständig, Stellung zu den Äußerungen bezogen und erklärt, er sei sich des Kommentars bewusst. Es habe mehrere Gespräche mit der Wahlkampfmannschaft Trumps wegen der Bemerkung gegeben. Normalerweise äußert sich der Secret Service nicht zu vergleichbaren Belangen.

Den Vorwurf, sie wolle das Verfassungsrecht auf privaten Waffenbesitz abschaffen, hat Clinton wiederholt zurückgewiesen. Sie hat angekündigt, sie wolle lediglich Waffenverkäufe strikter regulieren, sodass keine Waffen in die Hände von Straftätern, Terrorverdächtigen oder psychisch labilen Menschen gelangen können.

Nach verschiedenen Bluttaten mit zahlreichen Toten in den USA hat sich auch US-Präsident Barack Obama wiederholt für strengere Waffengesetzen eingesetzt. Er war aber stets auf Widerstand im Kongress gestoßen.