Donald Trumps Paranoia Der Mann in der Blase

Zu den vielen interessanten Debatten, die Donald Trumps Sieg angestoßen hat, gehört die Frage, wie sehr sich die Eliten von den sogenannten Globalisierungsverlierern entfremdet haben. Die Blase ist zur Chiffre für all jene kosmopolitischen Schichten geworden, die nur in einem selbstreferenziellen System unterwegs sind und die Lebenswirklichkeiten von Trumps Anhängern bewusst oder unbewusst ausblenden.

Es gibt diese Tendenz, keine Frage. Aber vergessen wird in der Diskussion häufig, dass der Präsident selbst in einer besonders dicht verschlossenen Blase zu Hause ist.

Sechs Wochen ist Donald Trump jetzt im Amt, und in dieser Zeit hat sich gezeigt, dass er sowohl physisch ein begrenztes Interesse am Kontakt zur Außenwelt hat, als auch intellektuell nicht in der Lage zu sein scheint, seine Komfortzone zu verlassen.

Trump scheint unfähig zum Perspektivwechsel. Die Vorgänge rund um den Abhörvorwurf, den Trump am Wochenende gegen Barack Obama erhob, haben das exemplarisch veranschaulicht. Weil das Chaos seiner Amtsführung in der etablierten Presse kritisiert wird, sucht er sich Selbstbestätigung in seinen Lieblingsmedien. Gleichzeitig verstärken diese aber mit der Paranoia, die sie verbreiten, sein Gefühl, ein Verfolgter zu sein.

Freude über die Aufregung, die er erzeugt

Trump nimmt ein von rechten Kanälen gefiltertes Gerücht über Überwachungsmaßnahmen gegen ihn auf und spielt es über die sozialen Netzwerke an seine Anhängerschaft. Dann erfreut er sich einerseits an der Aufregung, die er erzeugt hat, und leidet andererseits noch stärker unter dem Gefühl, Opfer einer Intrige zu sein. Es ist ein Kreislauf des Schreckens.

Aus dieser Selbstbezogenheit kann Trump auch deshalb schwer ausbrechen, weil er sich im Weißen Haus fast ausschließlich mit Menschen umgeben hat, die ihn in seinen Haltungen bestärken. Wenn es schlecht läuft, flüstern seine Helfer ihm ein, auf welch erfolgreichem Weg er doch eigentlich gerade ist. Und weil alle wissen, wie wichtig es für Trump ist, sich der eigenen Bedeutung zu vergewissern, denken sie lieber zweimal nach, bevor sie dem Präsidenten eine schlechte Nachricht überbringen.

Auf diese Weise entsteht eine Parallelwelt, in der sein Wahlsieg so groß ist wie keiner seit Ronald Reagan und sein Start ins Amt so erfolgreich wie selten einer in der Geschichte Amerikas.

Trump hält sich für unfehlbar

Sein Unvermögen, aus der Blase herauszutreten, zeigt kaum etwas besser als sein Umgang mit Gegnern und Andersdenkenden. In den sechs Wochen seiner Amtszeit hat Trump nicht ansatzweise versucht, der Präsident aller Amerikaner zu sein. Statt all jenen, die ihn nicht gewählt haben, zumindest symbolisch ein paar Brücken zu bauen, beschimpft er Demonstranten, arbeitet sich an Richtern ab und legt sich mit dem Apparat an, um ja nicht den Kontakt zu seinen Anhängern zu verlieren.

Anders als Barack Obama fehlt Trump die Gabe, sich in die Empfindungen seiner Kritiker hineinzuversetzen. Ja, er unternimmt nicht einmal den Versuch, sein eigenes Agieren zu hinterfragen. Je mächtiger er wird, desto unfehlbarer scheint er sich zu wähnen, und desto tiefer verachtet er seine Gegner. Das macht ihn zu einem kleinen, zu einem kleingeistigen Präsidenten.

Das heißt nicht, dass Trump mit diesem Ansatz schnell scheitern muss. Es mag sein, dass er damit sogar Erfolg hat; jedenfalls hat der Wahlkampf gezeigt, mit wie viel Leben er seine Blase füllen kann. Aber in den Debatten über die vermeintliche Ignoranz und Entrücktheit seiner Gegner kann es helfen, hin und wieder auf den Präsidenten selbst zu verweisen.