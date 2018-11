US-Außenpolitik Viele Deals, wenig Fortschritt

In wenigen Tagen, am 30. November, werden die Anführer der größten Industrienationen in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires beim G-20-Gipfel zusammenkommen. Auf der Agenda stehen Themen wie die "Zukunft der Arbeit" oder die "nachhaltige Ernährung der Welt".

Den selbsternannten "Nationalisten" Donald Trump wird diese Tagesordnung der Multilateralisten kaum interessieren. Er will das Treffen in Süd-Amerika dazu nutzen, um einen eigenen Neben-Gipfel mit Wladimir Putin zu veranstalten. Der Welt dürfte wieder einmal eine bizarre Ein-Mann-Show erleben, bei der die anderen Staatschefs nur die Staffage bilden. Eigentlich müsste man darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre.

Der US-Präsident, der alles besser machen wollte als seine Vorgänger, ist mit seiner Außenpolitik in einer Sackgasse angekommen. Statt Probleme zu lösen, wird er selbst zum Problem. Die brisantesten Beispiele:

Saudi-Arabien: Selbst Trumps eigener Geheimdienst CIA kommt inzwischen zu der Erkenntnis, dass Kronprinz Mohammed bin Salman die Ermordung der Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet hat. Trump duckt sich weg und vermeidet bislang die direkte Bestrafung des Prinzen. Er will den Verbündeten weiter schonen, weil er dessen Unterstützung für einen Nahost-Frieden und für die Anti-Iran-Politik braucht. In Washington wird darauf verwiesen, dass man bin Salman eh nicht aus dem Amt vertreiben könne, weshalb härtere Strafmaßnahmen sinnlos wären. Bliebe es tatsächlich bei dieser Position, wäre dies nicht nur ein moralisches Versagen der USA, sondern auch ein Zeichen der politischen Schwäche der Trump-Regierung. Andere Autokraten werden jedenfalls beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass man in der Trump-Ära mit politischem Mord davon kommen kann.

Nahostfrieden: Der Friedensplan für den Nahen Osten von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner lässt auf sich warten. Nun wird er angeblich in den kommenden zwei Monaten vorgelegt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll Trump bereits gedroht haben, dass er die Sache übernimmt, wenn Washington nicht bald liefert. Gleichzeitig erzürnt die einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Trump die Palästinenser und macht die Verhandlungen schwieriger. Die Hamas schießt neue Raketen - und auch Israels Premier Benjamin Netanjahu zeigt keinerlei Kompromissbereitschaft.

Iran: Die Aufkündigung des Iran-Deals und die Verhängung von Sanktionen durch Washington zeigt bislang kaum Wirkung in Teheran. Stattdessen stärkt Trump so nur den Anti-Amerikanismus und den Widerstandsgeist des Regimes und seiner Anhänger. Zudem musste Trump aus Angst vor einem steigenden Öl-Preis neue Ausnahmen bei den Sanktionen zulassen, Länder wie Russland, China und Indien dürfen weiterhin Öl aus Iran beziehen. Das stabilisiert das Regime in Teheran, die Regierung wird weiterhin alle Zugeständnisse gegenüber den USA ablehnen. Sie setzt nun darauf, dass Trump bei der Präsidentenwahl 2020 abgewählt wird.

Nordkorea: Trumps Nordkorea-Politik stärkt die Position von Diktator Kim Jong Un. Nach dem "Friedensgipfel" in Singapur mit Trump sind China und Russland bereit, die Sanktionen gegen sein Land zu lockern. Auch Südkoreas Regierung arbeitet weiter an Entspannung. Echte Zugeständnisse musste Kim dafür bislang nicht machen: Die Nordkoreaner arbeiten laut Berichten sogar weiter an ihrem Waffenprogramm. Trump wird, so sieht es aus, von Nordkoreanern, Russen und Chinesen genarrt.

Russland und China: Trump hat Russland und China zu Rivalen erklärt. Moskau und Peking zeigen sich von seinem Gepolter jedoch unbeeindruckt, auch weil Trump weitegehend allein vorgeht, ohne sich mit Amerikas Verbündeten abzustimmen. Der Handelskrieg, den Trump mit China angezettelt hat, droht zu einer Belastung für die Weltwirtschaft zu werden. Russland arbeitet weiter ungestört an der Sicherung seiner Einflusszonen in Syrien und Ost-Europa.Mit dem Austritt der USA aus dem INF-Atomwaffenvertrag hat Trump Russlands Präsident Wladimir Putin zudem ein Geschenk gemacht: Putin kann sich nun erneut zum Opfer einer aggressiven westlichen Politik stilisieren - und ungehindert an der Aufrüstung neuer Waffensysteme arbeiten.

Einen Ausweg für Trump aus der Sackgasse gäbe es dann, wenn er nun in seiner Außenpolitik eine energische Kehrtwende einleiten würde. Im Nahen Osten müsste er nicht nur die Palästinenser, sondern endlich auch seinen Freund Netanjahu zu echten Zugeständnissen zwingen. Gegenüber Saudi-Arabien und Prinz Mohammed bin Salman wären harte Sanktionen zwingend, um Amerikas Anspruch als moralische Führungsmacht zu verteidigen. Das wäre ein starkes Signal.

Ist Trump zu einer solchen Wende fähig? Schön wär's, dann würde er alle überraschen.

Es kann aber auch anders kommen. Nach der Teil-Niederlage bei den Midterm-Wahlen ist die Versuchung für Trump groß, die Außenpolitik zu nutzen, um von seinen Problemen in der Heimat abzulenken - mit noch mehr Drohungen gegen andere Länder, noch mehr wirren außenpolitischen Manövern und noch mehr Fehlentscheidungen.