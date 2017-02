US-Präsident kontra Europa Hier liegen Trump und die EU im Clinch

Für Donald Tusk war das Maß voll. Nach dem von Donald Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus Staaten mit mehrheitlich muslimischen Einwohnern schrieb der EU-Ratspräsident einen Brandbrief gegen den US-Präsidenten. Der "Wandel in Washington" könnte für die EU noch gefährlicher sein als andere Konfliktherde, schrieb er. Die neue US-Regierung scheine "die letzten 70 Jahre amerikanischer Außenpolitik infrage zu stellen".

Seit dem Machtwechsel von Barack Obama zu Trump häufen sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und den USA. Eine Übersicht, bei welchen Themen beide Seiten im Clinch liegen:

Einreisestopp:

Das von Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern hat in Europa die bisher heftigsten Reaktionen ausgelöst. Merkel kritisierte, dass der Kampf gegen Terrorismus eine solche Maßnahme nicht rechtfertige. Die EU-Kommission machte deutlich, dass in der EU niemand auf Basis von Nationalität, Glaube oder Rasse diskriminiert werde. Europäische Firmen und die Börsen reagierten auf den Einreisestopp nervös, Fluglinien mussten ihre Personalpläne ändern.

Brexit:

Trump hat den Brexit begrüßt und damit die EU-Partner schon vor seiner Wahl vor den Kopf gestoßen. Dass er in einem Interview kurz vor Amtsantritt die Entscheidung der Briten als "klug" bezeichnete, da die EU nur Mittel zum Zweck für Deutschland sei, hat ihn in Berlin und Brüssel weiter an Sympathie gekostet. Zuletzt stellte er der britischen Premierministerin Theresa May einen bevorzugten Zugang zum US-Markt in Aussicht, was in Brüssel auch als Versuch gesehen wird, die Verhandlungsposition der EU in den Brexit-Gesprächen zu schwächen.

Russland:

Bisher haben sich die lobenden Worte Trumps für Kreml-Chef Wladimir Putin nicht in seiner Politik niedergeschlagen. Die von manchen EU-Diplomaten befürchtete Aufhebung der Russland-Sanktionen durch die USA hat beim ersten Telefonat der beiden Staatschefs nach Angaben des Präsidialamts in Moskau keine Rolle gespielt. Die EU beobachtet die Annäherung trotzdem argwöhnisch, denn wenn die USA die wegen der im Zuge des Ukraine-Konflikts verhängten Strafmaßnahmen aufheben, dürften die ohnehin schon mühsam geschlossenen Reihen der EU wanken. Ratspräsident Tusk warnte zudem vor der Abhängigkeit der Europäer von den "Supermächten" Russland, USA und China.

Iran:

Wie beim Thema Russland sieht sich Trump auch bei seinem Umgang mit Iran nicht der Position von 27, sondern 28 EU-Staaten gegenüber. Denn bisher hält auch Großbritannien an dem Atomabkommen mit der Regierung in Teheran fest, genauso, wie London die Russland-Sanktionen aufrechterhalten will. Trump hat das Iran-Abkommen dagegen als "den schlechtesten jemals ausgehandelten Deal" kritisiert. Ob er den Vertrag aufkündigen will, ließ er aber bislang offen.

Israel:

Eher auf die Seite Trumps scheint sich Großbritannien beim Thema Nahost zu schlagen. Das britische Außenministerium äußerte Mitte Januar mit Verweis auf die neue US-Regierung Vorbehalte gegenüber einer Friedenskonferenz in Paris, bei der die Zweistaatenlösung als einziger Weg aus dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern bezeichnet wurde. Die EU hält an dieser Lösung fest, während Trump vor allem die Sicherheitsinteressen Israels verfolgen will.

Handel:

Schon unter Obamas Präsidentschaft verliefen die Gespräche zwischen den USA und der EU über das geplante Freihandelsabkommen TTIP schleppend. Mit dem Amtsantritt Trumps verschwindet das Vorhaben laut EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström auf unbestimmte Zeit in der Schublade. Trump macht sich für neue, bilaterale Abkommen stark - die EU will nach Angaben von Tusk in diese Lücke stoßen und sich schneller um den Abschluss von bereits diskutierten Freihandelsverträgen mit Drittstaaten bemühen. Spätestens seit Trump Autobauern wie BMW mit hohen Strafzöllen gedroht hat, ist das Thema Handel zum heißesten Eisen zwischen der EU und den USA geworden.

Banken:

Ebenfalls schon unter der Ägide Obamas waren sich Europäer und Amerikaner bei der Bankenregulierung nicht grün. Die Gespräche über Eigenkapitalvorschriften stocken im zuständigen Baseler Ausschuss schon länger. Jetzt will die EU erst einmal abwarten, wie sich die Trump-Regierung positioniert.

Wettbewerb:

Auch die Verteidigung der Interessen von globalen US-Großkonzernen wie Apple oder Starbucks durch die Regierung in Washington ist kein reines Trump-Phänomen. Schon vor einem Jahr beschwerte sich etwa der damalige US-Finanzminister Jack Lew bei der EU-Kommission über deren Steuerermittlungen gegen mehrere amerikanische Firmen.

Währung und Exporte:

Ein Dauerbrenner ist auch die Kritik der USA am Leistungsbilanzüberschuss der Exportnation Deutschland. So zugespitzt wie Trumps Chef-Wirtschaftsberater Peter Navarro in der "Financial Times" formulierte es aber bisher niemand in Washington. Navarro warf den Deutschen vor, den seit Längerem relativ niedrigen Eurokurs für Handelsvorteile auf Kosten der USA und seiner europäischen Partner zu nutzen. Kanzlerin Angela Merkel wies die Anschuldigungen zurück. Kritik an den Überschüssen Deutschlands kommt aber auch aus manchen EU-Staaten und aus Brüssel, ist also keine Eigenart der Amerikaner.