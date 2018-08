Akteure in Trumps Skandalen Der Pitbull und andere Player

Der US-Präsident ist auf Twitter schon wieder zum Gegenangriff übergegangen. Über die "Hexenjagd" gegen ihn selbst und seine früheren Vertrauten empörte sich Donald Trump an diesem Mittwoch einmal mehr. Der Tag zuvor hat ihm zugesetzt, der Schuldspruch gegen seinen Ex-Berater Paul Manafort, die Aussage seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen, inklusive seiner Ankündigung, vor Sonderermittler Robert Mueller auspacken zu wollen.

Noch ist Trump persönlich nicht betroffen, aber die Einschläge kommen näher. Um wen geht es? Wer sind die wichtigsten Akteure in diesem Drama?

Robert Mueller

REUTERS Robert Mueller

Zweifelsohne der Antagonist des amerikanischen Präsidenten. Der Ex-FBI-Chef Robert Mueller ist seit Mai 2017 Sonderermittler des US-Justizministeriums und soll "jede Verbindung oder Koordination zwischen der russischen Regierung und jeder Person, die in Assoziation mit der Wahlkampfkampagne von Präsident Donald Trump steht" untersuchen. Darüber hinaus hat er das Recht jedes Verbrechen aufzuklären, das während der Ermittlungen bekannt wird.

Die zwei Hauptfragen: Haben Trump und sein Team im US-Wahlkampf 2016 Absprachen mit Russland getroffen? Hat Trump dann versucht, die Justiz bei ihrer Aufklärung zu behindern?

Sowohl das Geständnis von Cohen, als auch die Verurteilung von Manafort haben nicht direkt etwas mit diesen beiden Fragen zu tun. Doch Cohen war einer der engsten Vertrauten von Trump und könnte umfassend gegen ihn aussagen. Manafort wurde von Mueller angeklagt - auch seine Verurteilung ist also ein Sieg des Sonderermittlers.

Michael Cohen

JASON SZENES/EPA-EFE/REX/Shutterstock Michael Cohen

Cohen war Trumps langjähriger persönlicher Anwalt - Spitzname: "Pitbull". Nun scheint es, als würde der Pitbull aufbegehren, seinen Herren angehen.

Cohen war mit den sensibelsten Angelegenheiten des Präsidenten befasst. Seit April ist bekannt, dass die Behörden gegen Cohen unter anderem wegen Steuerbetrug und illegaler Wahlkampffinanzierung ermitteln.

Vor einem Gericht in New York hat Cohen ein umfassendes Geständnis abgelegt und unter anderem ausgesagt, er habe in zwei Fällen auf Anweisung des "Kandidaten" gehandelt. Dabei geht es um Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels und Karen McDougal, beide sollen mit Trump Affären gehabt haben. Cohen und Trump haben sich laut "New York Times" im März zu einem Abendessen in Trumps Golfclub Mar-a-Lago getroffen, gebracht hat das anscheinend nichts: Momentan sieht es so aus, als wolle Cohen mit den Behörden kooperieren. Was er wohl noch zu erzählen hat?

Paul Manafort

REUTERS Paul Manafort

Trump hält zu Manafort, und Manafort hält die Klappe. Trotzdem könnte er für Trump zum Problem werden. Von Juni bis August 2016 war er Trumps Wahlkampfmanager. Manafort ist als gewiefter bis skrupelloser Berater bekannt, war Lobbyist für Diktatoren und autokratische Führer.

Seine prominenteste Verbindung ist wohl jene zu Viktor Janukowitsch, dem abgesetzten ukrainischen Präsidenten. Manafort hatte Janukowitschs Wahlkampf beraten. Als Manafort vorgeworfen wurde, er verstecke Millionen Dollar, die er von dem Ukrainer bezogen hätte, zog er sich aus der Position des Wahlkampfmanagers zurück.

Nun wurde er unter anderem wegen Steuerhinterziehung in acht Fällen von einem Gericht in Virginia schuldig gesprochen. Das Verfahren war für Sonderermittler Robert Mueller der erste Sieg im Gerichtssaal. Unter anderem untersucht Mueller die Rolle von Trump im Russland-Skandal. Das Strafmaß für Manafort steht noch aus. Er war in 18 Fällen angezeigt - in zehn Fällen konnte sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen. Im September muss er zu einem Gerichtsverfahren in Washington D.C. erscheinen, unter anderem ist er wegen Geldwäsche und der Manipulation von Zeugen angeklagt.

Stephanie Clifford aka Stormy Daniels:

AFP Stormy Daniels

In jeder guten Geschichte spielt auch Sex eine Rolle. Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, besser bekannt als Stormy Daniels, hat nach eigenen Angaben eine Affäre mit Trump gehabt - damit sie schweigt, bekam sie eine Einmalzahlung von Cohen in Höhe von 130.000 Dollar. Sie und ihr Anwalt Michael Avenatti fühlen sich durch das Geständnis von Cohen bestätigt.

Karen McDougal:

AFP Karen McDougal

Das "Wall Street Journal" berichtete wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016, dass Trump in den Jahren 2006 und 2007 eine Affäre mit dem Playboy-Model McDougal gehabt habe. A.M.I., Mutterfirma des Tratschblatts "National Enquirer", hatte McDougal demnach 150.000 Dollar für die Rechte an der Geschichte gezahlt - sie dann aber absichtlich nicht veröffentlicht, um Trump zu schützen. McDougal hat dem "New Yorker" gesagt, sie bereue es, den Vertrag mit A.M.I unterzeichnet zu haben. Cohen hat angegeben, die Zahlungen an das Ex-Playmate organisiert zu haben.

Die Republikaner im Kongress

REUTERS Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan

Um Trump wirklich zu stürzen, bräuchte es ein Amtsenthebungsverfahren. So lange sich aber im Repräsentantenhaus keine einfache Mehrheit dafür ausspricht, kann auch keines eingeleitet werden. Noch haben die Republikaner die Mehrheit im Kongress, und obwohl es prominente republikanische Stimmen gegen Trump gibt, reichen diese noch nicht für ein "Impeachment"-Verfahren aus.

Mehr zum Thema Im Überblick Worum es in der Russlandaffäre geht

Das könnte sich nach den Zwischenwahlen im November ändern, sollten die Demokraten das Haus zurückerobern. Dazu müssten sie allerdings mindestens 218 Sitze gewinnen. Gründe für ein Impeachment-Verfahren können sein: Hochverrat, Bestechlichkeit oder andere "schwerwiegende Verbrechen oder Fehlverhalten".