US-Wahl 2020 Diese Politiker könnten es mit Trump aufnehmen

Bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in den USA sind es noch fast zwei Jahre, aber schon jetzt deutet alles auf einen nervenaufreibenden Wahlkampf bei den Demokraten hin. Mit der linken Senatorin Elizabeth Warren brachte sich am Montag eine scharfe Kritikerin von Präsident Donald Trump in Stellung.

Die 69-Jährige, die dem linken Flügel der Demokraten angehört und im Senat den Staat Massachusetts vertritt, ist 13 Monate vor Beginn der Vorwahlen die erste weibliche Vertreterin der Partei, die ihre Ambitionen öffentlich macht. Im Juli 2017 hatte sehr früh schon John Delaney angekündigt, kandidieren zu wollen. Er ist einer der wohlhabendsten demokratischen Kongressabgeordneten und dürfte mit der Finanzierung einer Kandidatur keine Probleme haben.

In den nächsten Wochen und Monaten dürften einige weitere Kandidaten das Bewerberfeld stark vergrößern. Das war 2016 auch bei den Republikanern der Fall - was den Aufstieg des politischen Außenseiters Donald Trump begünstigte.

Dieser reagierte mit Herablassung auf Warrens Ankündigung. Auf die Frage des Senders Fox News, ob er die Senatorin als geeignet für das Präsidentenamt ansehe, entgegnete Trump: "Das müssen Sie ihren Psychiater fragen." Er machte klar, dass er Warren für eine leicht zu besiegende Gegnerin halte: "Ich wünsche ihr alles Gute. Ich würde liebend gerne gegen sie antreten."

Große Konkurrenz erwartet

Als möglicher Bewerber neben Warren gilt auch der frühere Vizepräsident Joe Biden. Viele Umfragen zeigen, dass er unter den Demokraten besonders beliebt ist. Allerdings wäre Biden bei der Wahl 2020 bereits 77 Jahre alt. Besonders beliebt ist auch Michelle Obama, obwohl sie nicht kandidieren will, dasselbe gilt für die Moderatorin Oprah Winfrey.

Auf Platz zwei der Liste der Favoriten liegt der parteilose Bernie Sanders, der 2016 im Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton gescheitert war. Eine Kandidatur von Sanders würde Warrens Chancen schmälern, da beide um Stimmen aus dem linken Lager konkurrieren würden. Er ist jedoch noch zwei Jahre älter als Joe Biden.

Die afroamerikanische Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien will offenbar ebenfalls antreten. Die 54-jährige Topjuristin könnte besonders bei jenen Wählergruppen erfolgreich sein, die den Demokraten bei den Midterms zum Sieg im Repräsentantenhaus verhalfen: junge Leute, gebildete Frauen aus den Vororten, Afroamerikaner, Latinos.

Auch von Senator Cory Booker aus dem Bundesstaat New Jersey wird gesagt, er könnte für eine Kandidatur in Frage kommen, obwohl der 49-jährige Afroamerikaner im Januar 2017 erklärt hatte, er wolle nicht kandidieren. Auch der scheidende Abgeordnete Beto O'Rourke aus Texas wird als Kandidat gesehen, trotz seiner Niederlage bei den Zwischenwahlen gegen Ted Cruz. Er gilt als unverbraucht und liegt in einigen Umfragen unter Parteianhängern auf der Liste der Favoriten auf Platz drei hinter Biden und Sanders.

Weitere Senatoren, deren Namen immer wieder fallen, sind Sherrod Brown aus Ohio, die New Yorkerin Kirsten Gillibrand sowie Amy Klobuchar aus Minnesota, deren Befragung von Trumps Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh vor dessen Ernennung weitreichend beachtet wurde.

Auch über den ehemaligen New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg wird spekuliert, der 76-Jährige denke über eine Kandidatur nach. Bloomberg hatte sich im Oktober nach einigen Jahren bei den Republikanern und als Parteiloser wieder als Demokrat ins Wählerregister eingetragen.

Trump forderte DNA-Test von Warren

Der Vorwahlkampf in der Partei könnte ähnlich erbittert werden wie 2016 bei den Republikanern. Schon jetzt gibt es bei den Demokraten Diskussionen zwischen dem linken und dem moderaten Flügel über den Kurs der Partei und darüber, was für ein Kandidat die besten Chancen gegen Trump hätte. Diese Auseinandersetzungen dürften in den kommenden Monaten noch zunehmen.

Elizabeth Warren kündigte an, sie werde ihre endgültige Entscheidung über eine Bewerbung früh im neuen Jahr bekannt geben. In einem Video auf ihrer Homepage betonte sie, für die Mittelklasse kämpfen zu wollen. Jeder Mensch in den USA sollte in der Lage sein, hart zu arbeiten und für sich und die Menschen zu sorgen, die er liebe, erklärte sie. Dabei nahm Warren auch Bezug auf ihre eigene Lebensgeschichte: Ihr Vater, ein Hausmeister, erlitt einen Herzinfarkt, als sie zwölf war. Sie ging fortan kellnern und machte als erste in der Familie einen Hochschulabschluss.

Die Juraprofessorin, die unter anderem an der Eliteuniversität Harvard lehrte, sitzt seit 2013 im Senat und hat sich einen Namen als vehemente Kritikerin der Finanzindustrie gemacht. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 wurde sie als mögliche Vizekandidatin von Hillary Clinton gehandelt. Damals schoss sie sich früh auf Trump ein. So nannte sie ihn etwa bei einer Rede einen "kleinen, unsicheren Geldraffer", der sich über die Finanzkrise gefreut habe.

Auch Trump hat Warren in der Vergangenheit immer wieder angegriffen und öffentlich ihre Angaben angezweifelt, wonach unter ihren Vorfahren amerikanische Ureinwohner sind. Er verspottete sie als "Fake-Pocahontas", eine berühmte Ureinwohnerin aus dem 17. Jahrhundert. Bei einem Auftritt im Juli 2018 sagte er, sollte Warren 2020 für die Demokraten als Präsidentschaftsbewerberin antreten, werde er sie zu einem DNA-Test auffordern. Wenn dieser ihre Angaben bestätigen sollte, werde er ihr eine Million Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation geben.

Warren legte daraufhin im Oktober das Ergebnis eines DNA-Tests vor, wonach es "überzeugende Beweise" dafür gebe, dass einer ihrer Vorfahren vor sechs bis zehn Generationen ein amerikanischer Ureinwohner war. Sie forderte Trump auf, seine Wettschulden einzulösen, woraufhin dieser sie als Schwindlerin beschimpfte.