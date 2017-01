Promimangel bei Trump-Vereidigung Der Abgesang

Donald Trump hat vergeblich einen Superstar gesucht. Bei den Vereidigungen von US-Präsidenten sind in den vergangenen Jahren immer wieder große Stars aufgetreten. Aretha Franklin und Beyoncé sangen für Barack Obama, Ricky Martin schmetterte für George W. Bush.

Nur für Trump möchte keiner ans Mikrofon treten, wenn er am Freitag in sein Amt eingeführt wird. Zahlreiche Stars haben Anfragen abgelehnt. Die peinlichste Absage kam von Elton John: Nachdem ein Mitarbeiter Trumps in einer BBC-Sendung erklärt hatte, dass der britische Künstler singen werde, reagierte dessen Sprecher mit einem entschiedenen Dementi: "Er wird nicht auftreten." Der italienische Tenor Andrea Bocelli soll einen Auftritt erwogen haben - bis seine Fans dagegen aufbegehrten.

Die Nationalhymne wird am Freitag letztlich die wenig bekannte Jackie Evancho singen, die bei einer US-Casting-Show 2010 den zweiten Platz holte. Die Absagen der Stars sind unangenehm für Trump, der aber per Twitter verkündete, er wolle ohnehin nicht Prominente, sondern "das Volk" bei seiner Vereidigung haben.

