Personalkarussell Trumps Abschussliste - diesen Ministern droht der Rauswurf

Im Mai platzte Donald Trump der Kragen: Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hatte den Präsidenten gerade darüber informiert, dass die Zahl der monatlich festgenommenen Flüchtlinge an der Grenze zu Mexiko erneut bei 50.000 gelegen habe. Zu viel für Trump. "Warum gibt es keine Lösungen? Wir müssen das endlich verhindern", brüllte er sie an.

Das berichtete unter anderem die "Washington Post" und berief sich auf Personen, die bei der Sitzung dabei waren. Schon da wurde deutlich, wie unzufrieden der Republikaner mit der Arbeit seiner Ministerin ist. Schließlich kümmert sie sich um eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen: die Bekämpfung illegaler Migration.

Nun verdichten sich die Hinweise auf einen nahenden Rauswurf. Denn nach den Midterm-Wahlen steht im Weißen Haus offenbar die nächste große Entlassungswelle an. Vergangene Woche drängte Trump bereits Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt. Jetzt könnte es Nielsen treffen. Der Abgang scheint laut verschiedenen US-Medien beschlossene Sache, nur der Zeitpunkt ist noch unklar.

Neben Nielsen stehen eine Reihe weiterer Politiker vor dem Abschuss - der Überblick:

Trump tauschte in seinem ersten Jahr als Präsident das Personal so schnell aus wie kein amerikanisches Staatsoberhaupt vor ihm. Das geht aus Statistiken des US-amerikanischen Brookings Instituts hervor. Auch im zweiten Jahr befindet er sich in der Statistik bereits auf den vorderen Plätzen.

Ob Außenminister Rex Tillerson, Uno-Botschafterin Nikki Halley oder Stabschef Reince Priebus - die Liste der ehemaligen Mitarbeiter ist lang: