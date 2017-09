Vereinte Nationen Trump attackiert die Uno

Donald Trump hat die Vereinten Nationen scharf kritisiert. "Die Uno sollte sich mehr auf die Menschen und weniger auf die Bürokratie konzentrieren", sagte der US-Präsident einen Tag vor Beginn der Generaldebatte der Vollversammlung in New York.

Die Uno sei mit "noblen Zielen" gegründet worden. Allerdings habe sie "wegen Bürokratie und Missmanagement" in den vergangenen Jahren nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, sagte Trump. Zugleich erklärte er, er unterstütze die von Uno-Generalsekretär António Guterres geplanten Reformschritte.

Trump hatte die Vereinten Nationen in der Vergangenheit immer wieder als ineffektiv und als Verschwender von Steuergeldern kritisiert. Unter anderem bezeichnete er die Organisation als "Club" für Leute, die "Spaß haben" wollten.

Bei einem hochrangigen Treffen in New York wollte Trump möglichst viele der 193 Uno-Mitgliedstaaten dazu bewegen, eine politische Absichtserklärung zu unterzeichnen. In dem Entwurf wird Generalsekretär Guterres zu "größerer Transparenz und Berechenbarkeit bei benötigten Ressourcen" gedrängt.

Guterres signalisierte bereist seinen Willen zu einer Reform der Uno. Ein gutes "Preis-Leistungs-Verhältnis, während wir gemeinsame Werte vorantreiben", sei das gemeinsame Ziel, sagte er bei einem hochrangigen Treffen zur Reform der Weltorganisation am Montag in New York. Guterres dankte Trump für seine Unterstützung.

Die USA zahlen sowohl zu den 16 weltweiten Uno-Friedenseinsätzen als auch zum regulären Budget der Vereinten Nationen den mit Abstand größten Teil.

Russland hatte noch vor Beginn des Treffens angekündigt, die von Trump geforderte Reform nicht mitzutragen. Eine Reform könne nur durch Dialog aller Mitglieder herbeigeführt werden und nicht durch Unterzeichnung einer von einem einzigen Land vorgelegten Erklärung.