Belästigungsvorwürfe gegen Trump Wir klagen an

Drei Frauen, die US-Präsident Donald Trump sexuelle Belästigung vorwerfen, haben erneut den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und über ihre Erfahrungen gesprochen. In der US-Sendung "Megyn Kelly Today" auf NBC schilderten Jessica Leeds, Samantha Holvey und Rachel Crooks ihre Anschuldigungen ausführlich - und die Reaktionen darauf.

Demnach haben die Frauen bereits vor der US-Präsidentschaftswahl versucht, der Welt zu zeigen, was Trump für ein Mensch sei. Obwohl der damalige Präsidentschaftskandidat bereits der sexuellen Belästigung beschuldigt worden war, wurde er gewählt. Diese Erfahrung bezeichnete Holvey nun als "schmerzhaft". Sie wirft Trump vor, 2006 bei der "Miss America"-Wahl in ihr Umkleidezimmer eingedrungen zu sein.

Bei den anderen Vorwürfen geht es um Grapschereien, erzwungene Küsse und zweideutige Angebote. Insgesamt erheben mehr als zehn Frauen solche Vorwürfe gegen Trump. Die Ereignisse sollen sich in den Jahrzehnten vor seiner Präsidentschaft ereignet haben. Trump selbst hat alle Anschuldigungen wiederholt abgestritten.

Während das Weiße Haus die Vorwürfe offenbar zu den Akten legen möchte, hat US-Spitzendiplomatin Nikki Haley sich am Wochenende auf die Seite der Frauen gestellt. Die Uno-Botschafterin ist der Ansicht, dass den Frauen, die Trump beschuldigt haben, "zugehört" werden sollte.

Konsequenzen hatten die Anschuldigungen bisher allerdings nicht. In dem NBC-Interview bezeichnete Crooks die Reaktion des Weißen Hauses als "lächerlich". Im Anschluss an ihren Fernsehauftritt haben die drei Frauen in einer Pressekonferenz den US-Kongress dazu aufgerufen, zu handeln. Sie fordern eine offizielle Untersuchung zu den Beschuldigungen.

Vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 seien ihre Vorwürfe weitgehend ungehört geblieben. Nachdem in den vergangenen Monaten allerdings gegen zahlreiche Prominente Belästigungsvorwürfe öffentlich gemacht wurden, habe sich das Klima in der US-Gesellschaft verändert, so Leeds, Holvey und Crooks. Dies sei auch der Grund dafür, dass sie nun noch einmal öffentlich über ihre Anschuldigungen sprechen.

Dieses Mal hoffen sie auf Konsequenzen für Trump.