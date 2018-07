Trumps Reise nach Europa Operation Abrissbirne

Donald Trump hasst es zu reisen. Auch seinen Trip nach Brüssel, wo der Nato-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag stattfindet, hält der US-Präsident möglichst knapp: ein Tag, zwei Nächte, dann schnell weiter zum Kurzbesuch nach Großbritannien, wo er die Londoner Proteste aber tunlichst meiden und die meiste Zeit auf seinem Golfkurs verbringen wird.

Der anschließende Abstecher nach Helsinki, wo Trump am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will, ist mit kaum 24 Stunden sogar noch knapper angesetzt. Insgesamt verbringt Trump also nicht mal eine Woche fern der Heimat.

Die kurze Reise wirft lange Schatten: Wird Trump, wie schon beim G7-Gipfel in Kanada, die bisher von den USA geführte Nachkriegsordnung weiter untergraben? Wird seine "Wrecking-Ball-Präsidentschaft" ("New Yorker") nun auch zur Abrissbirne für die westliche Allianz?

AFP Donald Trump

Zumal die drei Etappen der Tour plötzlich thematisch so eng verflochten sind. Nato und EU sind in Aufruhr, Großbritannien steckt in der Brexit-Krise und in einer zweiten Krise um die - mutmaßlich russischen - Giftangriffe auf britischem Boden. Und Putin? Der freut sich über all diese Risse im Westen. Dass Trump ihn ganz zum Schluss besucht, nach den womöglich turbulenten Nato-Szenen, beunruhigt die Verbündeten am meisten.

Trumps Berater bemühen sich derweil zuzusichern, dass Amerika sich weder von ihnen abwende noch Putin zuwende. Kay Bailey Hutchison und Jon Huntsman, Trumps Botschafter bei der Nato und in Moskau, betonten demonstrativ die "Einheit" der Allianz und den kollektiven Verteidigungsauftrag. Trump werde bei Putin - natürlich - "die böswilligen Aktivitäten Russlands" ansprechen, von der Ukraine bis zur Wahleinmischung.

Das Problem: Trump sieht diese Dinge offenbar ein wenig anders. Im engsten Kreis erwog er angeblich sogar einen teilweisen Rückzug aus der Nato, finanziell wie militärisch. "Ich werde der Nato sagen: Ihr müsst langsam eure Rechnungen zahlen", rief er vergangene Woche in Montana, vor grölenden Fans, denen das Wesen der Nato-Finanzierung fremd ist. "Die Vereinigten Staaten werden sich nicht um alles kümmern." Und: "Putin ist gut. Er ist gut. Wir sind alle gut."

Trumps Reise "wird Amerikas globale Führungsrolle entweder wiederherstellen oder beenden", prophezeite die ehemalige Vizeaußenministerin Victoria Nuland in der "New York Times". Seit Wochen wettert Trump gegen die Alliierten, gegen die er einen Handelsstreit begonnen hat. Die Europäische Union sei "schlimmer als China", sagte er, und die Nato "so schlimm wie Nafta". Das ist das nordamerikanische Freihandelsabkommen, das er aufgekündigt hat.

Einer gewinnt - also muss auch einer verlieren

REUTERS Neue Nato-Zentrale

Nato, Nafta, EU, G7 - Für Trump scheint es da erstaunlich geringe Unterschiede zu geben: "unfair", "zocken uns ab", "lachen über uns" - so lauten einige Einschätzungen. Historische Verpflichtungen ignoriert der Präsident, für ihn zählt die gleiche Nullsummenrechnung wie in der Immobilienszene: Wenn einer gewinnt, muss ein anderer verlieren.

Trumps Lieblingskritik an der Nato: Die anderen Mitgliedstaaten knauserten mit den Rüstungsausgaben - zu Lasten der USA. Dieses platte Motto testete er schon 1987 an, in Zeitungsanzeigen kurz nach der Rückkehr von seinem ersten Moskau-Besuch. Es prägt seine Weltsicht bis heute.

"Die USA geben weit mehr für die Nato aus als sonst ein Land", twitterte er am Montag und legte am Dienstag nochmals nach: "Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den amerikanischen Steuerzahler." Trump tut, aus Unkenntnis oder vorsätzlich, als gehe es um Mitgliedsbeiträge und nicht den Anteil der Rüstungskosten am Bruttoinlandsprodukt, mit dem die Nato-Partner ihren Einsatz quantifizieren.

Auch scheint Trump deren strategische Ausrichtung nicht zu teilen. Beim Gipfel will die Nato neue Schritte gegen Russlands Aggressionen beraten. Die meisten Trump-Berater und die US-Geheimdienste schätzen das ähnlich ein, sie sehen die jüngsten Schritte Russlands als Bedrohung an. Nur Trump geht mit Putin übervorsichtig um.

Was plant Trump im Vier-Augen-Gespräch mit Putin?

Das wäre an sich schon sonderbar genug. Doch von jemandem, dessen Beraterzirkel im Verdacht steht, gemeinsam mit den Russen die jüngsten US-Wahlen manipuliert zu haben, und der nach Meinung von Ex-Agenten sogar selbst kompromittiert sein könnte, ist das umso erschreckender.

Selbst im Weißen Haus gibt man sich irritiert, dass Trump angeblich darauf beharrt, Putin in Helsinki unter vier Augen zu sprechen, ohne Berater, die mitschreiben und notfalls eingreifen. Auch soll er Putin Konzessionen angeboten haben, wie die "Washington Post" berichtet. Details sind nicht bekannt, doch im bisherigen Zeitplan ist für das Treffen auffällig wenig Zeit reserviert.

Niemand weiß, was Trump wirklich bewegt. Auch Ex-Sicherheitsberater H.R. McMaster rätselte über die Putin-Affinität seines damaligen Chefs: "Der Präsident glaubt, dass er Putins Freund sein kann", zitierte die "Washington Post" ihn. "Warum, weiß ich nicht." McMaster wurde im April gefeuert - kurz nachdem Trump das Putin-Treffen erstmals angeregt hatte.