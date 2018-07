Eklat beim Gipfel in Brüssel Trump droht, Nato zu sprengen

Die Nato-Krise, die viele bisher noch wegreden wollten - jetzt ist sie da. Am Morgen hat Donald Trump beim Gipfel in Brüssel eine Sitzung zum Thema Georgien und Ukraine mit einem langen Vortrag zum Thema Verteidigungsausgaben gesprengt. Gut 20 Minuten kritisierte er die anderen Alliierten, da sie seiner Meinung nach zu wenig für ihre Armeen ausgeben. Dabei ging der US-Präsident auch wieder direkt auf Deutschland ein und griff Berlin scharf für seine Ankündigung an, bis 2024 den Wehretat lediglich auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Trump erklärte nach Informationen des SPIEGEL, dass alle Nato-Partner schon bis Anfang 2019 zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren müssten. Etwas anderes könne er in den USA nicht mehr vermitteln. Nach Angaben aus Gipfelkreisen wurde dies von den anderen Staatschefs als Drohung eines US-Alleingangs verstanden.

Diese Aussagen stehen im direkten Widerspruch zur Gipfelerklärung, die auch die US-Regierung am Mittwoch abgesegnet hatte. Darin bekräftigen die Nato-Staaten ihren 2014 gefassten Beschluss, sich "in Richtung" auf das Zwei-Prozent-Ziel zu bewegen - allerdings bis zum Jahr 2024.

Nato-Chef Jens Stoltenberg verwandelte die Arbeitssitzung des Gipfels, bei der es um Georgien und die Ukraine gehen sollte, daraufhin in eine Krisensitzung des Nordatlantikrats. Die Vertreter Georgiens und der Ukraine mussten den Raum verlassen. Auch alle anderen Mitarbeiter wurden vor die Tür geschickt, jeder der Staatschefs durfte nur noch die engsten Berater bei sich haben. Eine so extreme Situation hatte es bei der Nato nach Angaben von Diplomaten seit Jahren nicht mehr gegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte bei einer eilig anberaumten Pressekonferenz nicht direkt auf die Frage antworten, ob Trump mit einem Alleingang gedroht hätte. Es gebe ein klares Bekenntnis Aller zur Nato, fasst Merkel die kontroverse Debatte am Morgen zusammen. Trump habe laut Merkel eine neue Lastenteilung gefordert. "Ich habe deutlich gemacht, dass wir mehr tun müssen und das ja auch schon seit geraumer Zeit tun. Die Trendwende hat längst eingesetzt", sagte Merkel. Alle europäischen Nato-Mitglieder seien sich einig über die veränderte Sicherheitslage.

Der Tag hatte mit einem Tweet Trumps gegen Deutschland begonnen, was zunächst wenig überraschend war. Man hatte sich an die Aufspaltung des Gipfels bereits gewöhnt: Trump wütet im Fernsehen und auf Twitter, bei den Nato-Sitzungen selbst trug er seine Punkte zwar vor, aber in vergleichsweise gemäßigtem Ton.

Keine Rückkehr zur Tagesordnung möglich

Am Donnerstag aber kam es anders: Die typische Trump-Tirade platzte mitten ins Treffen des wichtigsten Gremiums der Nato, dem Nordatlantikrat, vor den anderen Staats- und Regierungschefs. Die USA hätten 90 Prozent des neuen Nato-Hauptquartiers bezahlt - und nur ein Kanonenschuss könne den Koloss aus Glas und Stahl zerstören, soll Trump zuvor nach Angaben aus Diplomatenkreisen gesagt haben. Damit habe er seiner Forderung Nachdruck verleihen wollen, dass die Nato-Partner nicht bisher vereinbart zwei, sondern vier Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren.

Nach 20 Minuten unterbrach ihn Stoltenberg: Das Thema habe man am Mittwoch schon besprochen. Aber allen ist klar: Nach diesem Auftritt kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Hier twittert kein Parteipolitiker, hier straft der amerikanische Präsident seine Verbündeten ab.