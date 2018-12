Trump-Drohung "Ich wäre stolz, die Regierung lahmzulegen"

In einer hitzigen Debatte mit hochrangigen Demokraten hat US-Präsident Donald Trump mit einer Haushaltssperre, einem sogenannten Shutdown, gedroht. Bei dem Streit ging es um die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. Trump fordert, dass der Kongress das Geld für den Bau bereitstellt. "Wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen, werde ich die Regierung lahmlegen", sagte der Präsident.

Ein "Shutdown" bedeutet, dass die Bundesregierung nur noch die nötigsten Ausgaben tätigen darf. Zehntausende Regierungsmitarbeiter müssten zu Hause bleiben und würden zumindest vorübergehend nicht bezahlt. Schon im Juli hatte Trump mit einem "Shutdown" gedroht, damals ging es um die harte Einwanderungspolitik des Präsidenten.

Die jüngste Auseinandersetzung ereignete sich bei einem Treffen Trumps mit den demokratischen Führern des Senats und des Repräsentantenhauses, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, im Oval Office.

In zwei Wochen droht ein teilweiser "Shutdown"

Das Problem: Am 21. Dezember läuft die Finanzierung für einige Behörden aus. Gibt es bis dahin keine neue Lösung, droht ein teilweiser "Shutdown". Dazu zählt auch das für Grenzschutz zuständige Heimatschutzministerium. Trumps Republikaner haben bis zum nächsten Monat zwar noch eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Um ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, brauchen sie aber die Unterstützung der Demokraten.

Am vergangenen Donnerstag hatte der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet. Nicht enthalten sind darin die vom Präsidenten geforderten fünf Milliarden Dollar für den Mauerbau. Trump hat bis Freitagabend Zeit, das Paket zu unterzeichnen.

Für Schumer steht fest: "Wir sollten die Regierung nicht wegen eines Streits lahmlegen." Trump allerdings sagte, er wäre im Kampf für die Mauer "stolz, die Regierung für Grenzschutz lahmzulegen". Denn die Bürger der USA wollten keine "Kriminellen und Menschen, die viele Probleme und Drogen in unser Land spülen". Für Grenzsicherheit sei eine Mauer nötig.