Russland-Affäre Trumps Ex-Wahlkampfchef will sich offenbar Behörden stellen

Der frühere Wahlkampfleiter von Präsident Donald Trump will offenbar mit der US-Justiz zusammenarbeiten. Wie die "New York Times" berichtet, ging Ex-Kampagnenchef Paul Manafort im Zuge der Russland-Affäre die offizielle Aufforderung zu, sich den Behörden zu stellen.

Auch CNN berichtet über die Aufforderung. Manafort werde sich bereits in Kürze der Bundespolizei FBI stellen und damit eine Festnahme in seinem eigenen Haus vermeiden, berichtet der US-Sender unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. Was Manafort genau vorgeworfen wird, blieb zunächst unklar.

In der Affäre geht es um den Verdacht illegaler Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung. Es gibt Vermutungen, dass Manafort sich im Zusammenhang mit früheren Ukraine-Geschäften und möglicherweise Geldwäsche verantworten soll und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller.