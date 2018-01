Ein Jahr im Amt Wie genau kennen Sie Donald Trump?

Ein turbulentes Jahr liegt hinter Donald Trump, das mit einer Unwahrheit über die Zuschauerzahl bei seiner Amtseinführung als US-Präsident begann und mit Details zu seiner angeblichen Affäre mit einer Pornodarstellerin endet.

Und die Politik? Kam oft zu kurz, stattdessen erging sich das Weiße Haus unter Trump in Grabenkämpfen (untereinander, mit den Demokraten, mit der Presse). Wenn der Präsident nicht gerade auf dem Golfplatz stand, machte er vor allem mit haarsträubenden Tweets Schlagzeilen. Die republikanische Partei schwankte derweil zwischen Schock und Panik angesichts des Mannes, den sie sich da ins (Weiße) Haus geholt hatten.

All das schlägt sich in den Umfragezahlen nieder: Kein Präsident war nach seinem ersten Jahr im Amt derart unbeliebt. Zentrale Wahlversprechen, wie die vielbeschworene Mauer zu Mexiko, sind nicht ansatzweise umgesetzt. Stattdessen versetzte Trump auf dem Höhepunkt der Nordkorea-Krise die Weltöffentlichkeit mit simplen Kurznachrichten in Panik. Was für ein Jahr!

Apropos Zahlen, jetzt sind Sie dran. Schätzen Sie den 45. Präsident der USA doch einfach selbst einmal ein: