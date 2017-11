US-Republikaner an der Basis Die Stadt, in der (fast) alle Trump lieben

81 Prozent. So hoch war der Anteil der Wähler aus dem Bezirk Wise County in Texas, die bei der Präsidentenwahl im November 2016 für Donald Trump gestimmt haben. Das ist eine eindeutige Zahl. Auch in fast allen umliegenden Bezirken schaffte der Republikaner Traumergebnisse: 79, 80, 83 Prozent. Wise County, das ist Trump-Land.

Heute, ein Jahr später, hat Trump noch kein einziges seiner großen Wahlversprechen umsetzen können. Die Mauer zu Mexiko, die Reform des Gesundheitswesens, die Steuerreform - alle diese Projekte sind bereits gescheitert oder kommen kaum voran. Nur noch 30 Prozent der Amerikaner sind laut einer aktuellen Umfrage des Nachrichtensenders CNN mit seiner Arbeit zufrieden. 58 Prozent geben ihm schlechte Noten.

Aber wie denken die Trump-Wähler in Wise County über den Präsidenten? Hat er sie enttäuscht? Oder setzen sie weiter auf ihn?

Wer es genau wissen will, sollte mit Leuten wie Allen Williamson sprechen. Der 40 Jahre alte Rechtsanwalt ist Chef der Republikaner in Wise County. Er sagt sofort: Trump ist hier so beliebt wie eh und je.

"Meine Sicht auf Trump hat sich nicht geändert", sagt er. "Der Präsident hat noch nicht genug Zeit gehabt, seine Versprechen umzusetzen. Aber er wird liefern."

Williamson residiert in einem Büro am Marktplatz von Decatur. Die Hauptstadt des Wise County gleicht einem Texas-Städtchen wie aus dem Amerika-Bilderbuch: Es hat 5000 Einwohner, ein altes Kino, ein "Diner"-Restaurant und ein Gerichtsgebäude. Dem Ort und dem County geht es gut, die Wirtschaft wächst, es gibt Gasvorkommen, aus dem nahegelegenen Dallas ziehen Familien und Unternehmen in die Gegend.

Decatur ist kein Ort der Abgehängten oder Frustrierten, es gibt auch kaum Arbeitslose. Viele Leute hier hätten Trump gewählt, weil sie sich von ihm einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung erhoffen, erklärt Williamson. Die Steuerreform, die der Präsident plane und die schon vor Weihnachten beschlossen werden soll, sei besonders wichtig. Außerdem wollten die Menschen niedrigere Krankenkassenbeiträge zahlen. Das habe ihnen Trump versprochen. Und das werde er ganz bestimmt auch noch umsetzen. "Trump wird noch alle überraschen", sagt Williamson.

Die Unterstützung seiner treuesten Fans in Staaten wie Texas, Alabama oder South Carolina ist für Trump die Grundvoraussetzung für eine mögliche Wiederwahl 2020. Solange sie fest zu ihm halten, kann er auf eine zweite Amtszeit hoffen. Wenden sie sich von ihm ab, bräuchte er gar nicht mehr antreten.

Klar, natürlich sei er auch nicht mit jedem Tweet, mit jeder Aktion des Präsidenten einverstanden, sagt Williamson. Aber die Wähler hätten doch gewusst, worauf sie sich bei Trump einlassen: "Er war total transparent. Die Leute haben Trump gewählt, und sie haben Trump bekommen."

Konservativ und stolz darauf

Während die liberalen Medien und Politiker an der Ostküste oder in Washington bei jedem Trump-Auftritt angeekelt das Gesicht verziehen, trifft der Präsident in Decatur genau die Stimmung der Bevölkerung. Hier ist man konservativ und stolz darauf.

Trumps klare Haltung gegen schärfere Waffengesetze finden sie hier richtig. Genauso wie seinen Plan, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Auch seine Attacken gegen Football-Spieler unterstützen Leute wie Williamson.

SPIEGEL ONLINE Allen Williamson

"Dass sich der Präsident über Football-Spieler aufregt, die bei der Nationalhymne nicht stehen wollen, ist völlig in Ordnung", sagt der Lokalpolitiker. "Das geht doch nicht. Das ist respektlos gegenüber unserer Nation. Viele von uns haben aufgehört, Football zu schauen wegen dieser bekloppten Aktionen."

Am Ortsausgang von Decatur gibt es ein kleines Museum. Hier wird die Geschichte der Gegend erzählt. Es gibt Bilder vom Bau der ersten Eisenbahn, alte Gewehre werden gezeigt. Auf einigen Fotos sind die ernsten, müden Gesichter der ersten Siedler zu sehen, die hier im 19. Jahrhundert auf den Rinderfarmen schufteten. An einer Wand hängt ein Plakat des James-Dean-Films "Giganten", der in der Nähe gedreht wurde.

Jack Gainer ist der Museumswärter. Früher war er mal Cowboy in der Gegend. Er ist ein freundlicher älterer Herr, aber wenn er auf das Thema Politik zu sprechen kommt, verfinstert sich Gainers Miene. Auch er hat Trump gewählt. "Natürlich", sagt er. Und er würde es sofort wieder tun.

"Trump rackert sich ab"

Er sei vor allem gegen die "korrupte Hillary" gewesen und gegen diese ganzen liberalen Ideen, mit denen das "Establishment" die Kinder schon in den Schulen einer "Gehirnwäsche" unterziehe, sagt Gainer. Er findet es gut, dass Trump dagegen vorgehe, dass er die "Fake-News-Medien" angreift und die Demokraten.

SPIEGEL ONLINE Jack Gainer

Besonders wichtig findet er, dass sich Trump gegen den Abbau der Statuen von Generälen der Südstaaten ausgesprochen habe. Texas gehörte im Bürgerkrieg zu den sogenannten "Konföderierten", kämpfte für die Beibehaltung der Sklaverei. Gainer steht zu dieser Vergangenheit. "Die Statuen müssen bleiben. Die können uns doch nicht einfach unsere Geschichte wegnehmen", sagt er.

Also, macht Trump einen guten Job? "Aber klar", sagt Jack Gainer. In Washington wollten ihn viele ausbremsen. Sie seien gegen ihn, weil er von außen kommt, kein "Insider" ist. Aber Trump kämpfe tapfer gegen diesen "Sumpf" an, sagt Gainer. "Er rackert sich ab."

"Die Leute sind total stur"

Trump, immer wieder Trump. Lex Smurthwaite und seine Frau Jennifer können den Namen nicht mehr hören. Das Ehepaar gehört zu den 19 Prozent der Wähler in Wise County, die nicht für Trump gestimmt haben. "Und wir werden es ganz bestimmt auch bei der nächsten Wahl nicht tun", sagt Lex.

Wie geht es ihnen hier, inmitten einer so großen Gemeinschaft von Trump-Fans? "Es ist schwer, aber man gewöhnt sich daran", sagt Jennifer. Mit ihrem Mann betreibt sie ein Antiquitätengeschäft am Marktplatz von Decatur. Früher hat Lex Westernpferde in die ganze Welt verkauft. Er ist weit herumgekommen, war auch oft in Deutschland. Er sei traurig, dass seine Nachbarn, Freunde, fast alle Menschen in der Gegend auf Trump hereingefallen seien, sagt er. Der nächste Demokrat, den er kennt, wohnt 30 Meilen entfernt - in einer anderen Stadt.

SPIEGEL ONLINE Altes Kino in Decatur

Das Ehepaar hat sich inzwischen abgewöhnt, mit den Nachbarn oder Kunden über Politik zu sprechen. Die Leute würden ihre Meinung zu Trump eh nicht ändern, glauben sie. "Es hat keinen Sinn. Viele sind total stur", sagt Lex.

Sie wollen trotzdem nicht aus der Gegend wegziehen. 24 Jahre leben sie nun schon hier, sie lieben das Land, die Prärie, die Weite. Lex und Jennifer sind sich sicher: Die Zeit mit Trump als Präsident gehe auch vorbei, spätestens in sieben Jahren, wenn er nicht mehr wiedergewählt werden darf. Ein Jahr sei ja nun schon vorbei. Jetzt müsse man den Rest auch noch durchstehen - da sind sie sich einig.

Und dann hat Lex noch ein dringendes Anliegen: "Schreibt für die Leute in Deutschland auf, dass wir hier nicht alle so sind. Bitte, bitte."