Ein Jahr Trump Videoreportagereihe aus den USA

Die "Obamas" von der Grenze

Er ist Migrant, Afro-Latino, kommt aus New York – und ist Bürgermeister in Arizona. Robert Uribe und seine Frau kämpfen an der Grenze zu Mexiko für einen Wandel in den Köpfen der Menschen: Statt Angst und Mauerwerk, wollen sie Multikulti fördern.

Besuch in einer freien Klinik: "Das System hat versagt"

Was es heißt, in den USA keine Krankenversicherung zu haben, wird bei dem Besuch einer freien Klinik klar: Hier versucht eine Gruppe von Ehrenamtlichen, Menschen zu helfen, die sonst keine medizinische Versorgung bekommen.

Die Gewinner im Trump-Staat Texas

In Live Oak County leben zufriedene Menschen: 81 Prozent der Bürger wählten Trump zum Präsidenten. Und: Die Cowboys und Rancher sind reich. Dank Fracking sind viele von ihnen heute mehrfache Millionäre.

Besuch beim Freitagsgebet: "Ich werde nicht untätig bleiben"

Als Trump sein Einreiseverbot für Muslime verkündete, wurden in der Moschee in Phoenix die Fenster eingeschlagen. Usama Shami leitet das muslimische Zentrum. Er hat uns eingeladen, das Freitagsgebet zu besuchen.

Widerstand mit Frauen-Power

Viele Amerikanerinnen wurden aus Protest gegen Präsident Trump politisch aktiv. Judy Schwiebert erzählt, warum sie 40 Stunden die Woche dafür arbeitet, dass er abgewählt wird.