Eklat bei Trump-Pressekonferenz "Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person"

US-Präsident Donald Trump gibt nur selten tatsächliche Pressekonferenzen - und wenn, gerät er auch fast jedes Mal mit den Vertretern der von ihm sogenannten "Fake News" aneinander. Bei seinem Statement nach den Midterm-Wahlen lieferte er sich ein besonders heftiges Wortgefecht: Auf offener Bühne zettelte Trump einen handfesten Streit mit dem CNN-Reporter Jim Acosta an. "Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person", fuhr der Präsident den Reporter an.

"Wenn Sie Fake News in die Welt setzen, was CNN tut, dann sind Sie der Feind des Volkes", fuhr er fort. CNN müsse sich schämen, einen Menschen wie Acosta zu beschäftigen. Der Reporter hatte Fragen zu den laufenden Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller gestellt. Zudem diskutierten sie über die Bezeichnung für die Migranten aus Lateinamerika USA, die auf dem Weg in die sind. Trump spricht von "Invasoren".

Acosta war nicht der einzige, den es traf: Als ein NBC-Kollege Acosta zur Seite sprang, sagte der Präsident: "Sie mag ich auch nicht besonders." Auf die Wortmeldung einer Journalistin sprach er von "feindseligen Medien". Eine Frage einer weiteren Journalistin nach dem Zusammenhang zwischen Nationalismus und weißer Überlegenheit bezeichnete Trump als "rassistisch".

Mehrmals forderte er Journalisten auf, den Mund zu halten. Trump war bereits vor fast zwei Jahren in New York - noch vor seiner Amtseinführung - in Aufsehen erregender Weise mit Acosta aneinandergeraten, weil ihm dessen Fragen nicht gefallen hatten.