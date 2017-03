Kanzlerin im Weißen Haus Trump empfängt Merkel

Ein Händedruck, freundlich und sachlich. Lächeln in die Kameras. Angela Merkel ist zu einem ersten persönlichen Gespräch mit Donald Trump am Weißen Haus eingetroffen. Auf dem Programm steht ein Gespräch unter vier Augen sowie ein Treffen mit Unternehmensvertretern und Auszubildenden. Anschließend ist gegen 18.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

DPA Angela Merkel und Donald Trump vor dem Westflügel des Weißen Hauses

Das Treffen fällt in eine schwierige Phase der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Trump hatte Merkel in seinem Wahlkampf und auch nach der Wahl im November hart kritisiert. Dabei ging es vor allem um die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Als Hauptziel des Besuchs wurde der Aufbau von Vertrauen und die Suche nach Gemeinsamkeiten ausgegeben. Merkel betonte, sie wolle nach vorne schauen.

Die bisher erkennbaren Umrisse einer neuen US-Außenpolitik werden in Europa mit großer Sorge gesehen. Es wird befürchtet, dass Trump die USA aus vielen bisher gemeinsam getragenen Projekten wie dem Klimaschutz zurückzieht. Auch die Aufgabenverteilung in der Nato und die Finanzierung des Bündnisses werden neu definiert, ebenso wie fast alle internationalen Verpflichtungen der Supermacht. Merkel wollte voraussichtlich Fragen nach der Partnerschaft in den Feldern Handel, Sicherheit und gemeinsame Werte in den Mittelpunkt stellen.

Nach einem Arbeitsessen ist noch für Freitag der Rückflug nach Berlin vorgesehen.