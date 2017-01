Erster Gast in Washington Britische Premierministerin May reist zu Trump

Die britische Premierministerin Theresa May wird als erste ausländische Regierungschefin mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zusammenkommen. Das Treffen werde am Freitag in Washington stattfinden, teilte das Weiße Haus mit.

Sprecher Sean Spicer sagte, Trump habe bereits ein Telefonat mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau über Zusammenarbeit und Handel geführt. Zudem habe er mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto über Sicherheit und Einwanderung geredet.

Peña Nieto wird am 31. Januar zu einem Besuch bei Trump erwartet. Das Treffen dürfte heikel werden: Trump hatte Mexikaner im Wahlkampf mehrfach pauschal beleidigt und den Nachbarn aufgefordert, den Bau einer Mauer entlang der Grenze zu finanzieren.

Trump hatte bereits vor seiner Vereidigung erste diplomatische Kontakte geknüpft, allerdings nicht nach den üblichen Gepflogenheiten. Viele Staats- und Regierungschefs hatten Probleme, einen Draht zu Trump zu finden, um ihm zum Wahlsieg zu gratulieren. Theresa May reihte sich recht spät als elfte Gratulantin ein, was in London für Irritation gesorgt hatte. Die britische Regierung beharrt auf ihrer "special relationship" zu der Weltmacht.

Allerdings hatte Trump die britische Premierministerin in dem Telefonat gleich zu sich eingeladen. Überliefert ist sein lapidarer Ausspruch: "Wenn Sie in die USA reisen, sagen Sie mir Bescheid." Das setzt May nun um.

Der russische Präsident Wladimir Putin will Trump noch nicht so bald treffen. Die Vorbereitungen würden einige Zeit dauern, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow dem britischen Sender BBC. "Das wird nicht in den kommenden Wochen sein. Lassen Sie uns das Beste hoffen - dass das Treffen in den kommenden Monaten passieren wird."

Wann Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Trump zusammenkommen wird, steht noch nicht fest. Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis will nach Recherchen des SPIEGEL aber Mitte Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Das Treffen gilt als eine der ersten Gelegenheiten für direkte Begegnungen deutscher Politiker mit Mitgliedern der neuen US-Regierung.