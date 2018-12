US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den Stabschef im Präsidialamt, John Kelly, zum Jahresende zu entlassen. Das sagte Trump vor Journalisten in Washington. In "ein oder zwei Tagen" wolle er einen Nachfolger bestimmen.

Bereits seit Längerem gab es Gerüchte über einen möglichen Rauswurf Kellys. Am Freitag hatte CNN berichtet, Kelly stehe vor dem Rücktritt. Der 68-Jährige hatte sich mehr und mehr mit dem Präsidenten überworfen. Mitte November hatte Trump gesagt, es gebe "einige Dinge" an Kelly, die er möge, und andere, die er nicht möge. Der Stabschef mache "in vielerlei Hinsicht einen hervorragenden Job", "an irgendeinem Punkt" werde Kelly aber "weiterziehen wollen".

Trump kündigte an, dass der nächste Stabschef möglicherweise nur vorübergehend im Amt sein werde. Kelly hatte den Posten im Weißen Haus im Sommer 2017 übernommen. Zu seinem Abgang lobte Trump Kelly: Er sei ihm ein loyaler Berater gewesen.

Trump wechselt seinen Stabschef zum dritten Mal aus

Der neue Stabschef wird der dritte innerhalb von zwei Jahren sein. Unter Donald Trump hatte zuerst Reince Priebus das Amt von Januar bis Juli 2017 inne. Er wurde durch John Kelly ausgewechselt.

Am Freitag hatte Trump bereits zwei Personalwechsel angekündigt: Neuer Justizminister soll William Barr werden, der Jeff Sessions nachfolgt. Der 68-jährige Barr war von 1991 bis 1993 bereits Justizminister unter dem kürzlich verstorbenen Präsidenten George H.W. Bush. Als neue Botschafterin bei der Uno nominierte er Heather Nauert, die Nikki Haley in dem Amt ablöst. Nauert ist zurzeit Sprecherin des US-Außenministeriums. Der US-Senat muss beiden Nominierungen noch zustimmen.

Trump hatte Obama für Personalwechsel kritisiert

Trump hat in seiner fast zweijährigen Amtszeit bereits Dutzende Mitarbeiter ausgetauscht - zu den aufsehenerregendsten Wechseln gehörte die angeblichper Twitter erfolgte Entlassung von Außenminister Rex Tillerson.

Trump selbst hatte auf Kritik an seiner als unstet empfundenen Personalpolitik stets geantwortet, es sei völlig normal, dass hoch qualifizierte Menschen im Öffentlichen Dienst immer wieder ausgetauscht werden und in die besser bezahlte Privatwirtschaft wechseln.

Allerdings hatte Trump seinem Vorgänger Barack Obama noch heftige Vorwürfe gemacht, als dieser 2012 den dritten Stabschef binnen drei Jahren ins Weiße Haus geholt hatte. Die vielen Wechsel seien Teil der Ursache dafür, dass Obama seine politische Agenda nicht voranbringen könne, hatte Trump damals argumentiert.