Vater-Tochter-Streit über den US-Präsidenten "Trump kann nicht mal aufs Klo, ohne dass die Presse ihn angreift"

Mein Vater und ich haben gänzlich unterschiedliche politische Ansichten - und die jüngste US-Präsidentschaftswahl hat das eindrucksvoll unterstrichen. Er hat für Donald Trump gestimmt, auch wenn er genauso wenig wie ich annahm, dass der Republikaner tatsächlich gewinnen würde. (Lesen Sie hier unser Streitgespräch wenige Tage vor der Wahl)

Ich stand am Wahlabend im New Yorker Javitz Center, wo die offizielle Wahlparty von Hillary Clinton stattfand. Als Bundesstaat um Bundesstaat an Trump ging und uns allen im Saal langsam die Aussicht einer Trump-Präsidentschaft dämmerte, schickten mein Vater und ich uns SMS hin und her. Erst später stellte ich fest, dass ich alle Kurznachrichten wie "DAS IST DAS ENDE DER WELT!!!" in GROSSBUCHSTABEN geschrieben hatte, so aufgebracht war ich.

Es hat nach der Wahl eine Weile gedauert, bis er und ich wieder über Politik reden konnten. Die erste Unterhaltung, eine Woche nach Trumps Amtseinführung, endete lautstark. Mittlerweile können wir uns wieder halbwegs zivilisiert über die aktuelle Politik in den USA austauschen.

Zur Person Jiffer Bourguignon, 42, ist US-Amerikanerin und hat für das SPIEGEL-Büro in Washington D.C. gearbeitet. Ihr Vater Paul Bourguignon, 70, lebt im US-Bundesstaat North Carolina.

Ich: Mal ehrlich, wenn Du mir Anfang November gesagt hättest, dass wir mal über Donald Trumps erste hundert Tage im Amt reden würden, hätte ich mich totgelacht. Aber hier sind wir nun mal, Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Bist Du zufrieden mit Präsident Trumps (das geht mir immer noch kaum über die Lippen) Einstand soweit?

Dad: Ja, ich bin begeistert. Ob man's mag oder nicht - er setzt das um, was er im Wahlkampf angekündigt hatte. Ein großer Unterschied zu den acht Jahren Obama. Normalerweise schulden Neugewählte ihren Wahlkampfspendern erst mal große Gefallen, aber Trump hatte ihr Geld nicht nötig. Er ist unabhängig. Ich find ihn persönlich nicht toll, aber ich mag, was er tut.

Ich: Zum Beispiel?

Dad: Die Veteranen beispielsweise brauchen Hilfe, die für sie zuständige Behörde ist eine Katastrophe. Jeden Tag begehen 22 Veteranen Suizid. Trump hat jetzt jemanden berufen, der sich um das Problem kümmern soll.

Ich: Aber Trump hat den Leiter der Veteranen-Behörde David Shulkin, den Obama berufen hatte, im Amt gelassen. Nicht wirklich ein Zeichen für Neuanfang. Was hältst Du von seinem Einreisestopp?

Dad: Zunächst mal: Es ist kein absoluter Stopp. Das Ganze ist schlecht umgesetzt worden. Es hat Menschen mit Green Cards und sogar US-Bürger betroffen, weil es so schlecht organisiert war. Aber, sieh mal: Trump hat sich nur sieben - übrigens schon von Obama ausgewählte - Staaten vorgeknöpft und Einreisebeschränkungen auferlegt. Der IS hatte ja angekündigt, dass sie als Flüchtlinge getarnte Extremisten einschleusen wollen, um Amerikaner zu attackieren. Trump tut lediglich alles, um uns zu schützen.

Ich: Aber man kann doch nicht jeden Bürger aus sieben vornehmlich muslimischen Ländern als potentielle Terroristen sehen und als Extremisten einstufen.

Dad: Tut mir leid, aber wir können kein Risiko eingehen. Wenn ich in einem Flugzeug sitze, das jemand in die Luft sprengen will, dann wäre mir lieber, dass dessen Rechte eingeschränkt würden, als abzustürzen.

Ich: Dieser Einreisestopp widerspricht zwei Prinzipien unseres Landes: dass wir nicht aufgrund von Religion diskriminieren. Und, dass wir Verfolgten Zuflucht gewähren. Das haben Trumps patriotische Anhänger wohl vergessen.

Dad: Wir müssen uns schützen. Trump hat das verstanden. Es ist sein Job, dieses Land zu schützen. Und er hat Recht, wenn er sagt, dass wir unser Militär aufrüsten müssen.

Ich: Und eine Mauer zu bauen? Macht uns das wirklich sicherer? Vor Menschen, die vor Kriminalität und Gewalt zu Hause fliehen?

Dad: Die Mauer wird Kriminelle raushalten. Ich hab ja überhaupt nichts dagegen, dass Menschen zu uns kommen wollen, aber sie müssen das auf legalem Wege tun. Was ist an dem Wort "illegal" so schwer zu verstehen? Trump stellt nur sicher, dass die Gesetze eingehalten werden. Und überhaupt - war es nicht Obama, den man "Deportierer-vom-Dienst" nannte? Das regt mich auf: Als Obama das tat, hat's die Presse kaum gejuckt. Aber bei Trump schießen sie aus allen Rohren. Der Mann kann nicht mal aufs Klo, ohne dass die Presse ihn angreift.

Ich: Also hast Du das Gefühl, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird?

Dad: Absolut! Die typischen Vorbehalte der liberalen Presse. Die Medien konzentrieren sich zu sehr auf das, was er falsch macht. Statt ernsthaft auf die Inhalte seiner Politik zu schauen, heulen sie die ganze Zeit rum, wie viel Zeit er in seinem Anwesen Mar-a-Lago verbringt.

Ich: Aber jemand muss ihn doch zur Verantwortung ziehen und Fakten von Fiktion trennen. Das ist die Aufgabe der Presse. Freie Medien, die Trump kürzlich als "Feinde des amerikanischen Volkes" bezeichnete - was übrigens selbst Deinem Lieblingssender FoxNews zu weit ging - sind eine zentrale Säule unserer Demokratie.

Dad: Der Job der Presse ist es, die Nachrichten zu berichten - nicht irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten oder ihre eigene Agenda voranzutreiben. Trumps erste Rede vor dem Kongress war exzellent. Er war sehr professionell, präsidial, versöhnlich. Aber die liberale Presse hatte nichts als Kritik für ihn übrig. Die geben ihm einfach keine Chance.

Ich: Die Medien haben doch aber eine Wächterfunktion. Die "Washington Post" beispielsweise hat die Story über Mike Flynns Kommunikation mit den Russen recherchiert. Da hatte Trumps oberster Sicherheitsberater gelogen. Das hätte ernsthafte Konsequenzen für die nationale Sicherheit haben können. Gerade Dich, der so besorgt ist um unsere Sicherheit ist, hätte das doch aufregen müssen.

Dad: Wenn die Geschichte stimmt, dann wäre das in der Tat ein Problem.

Ich: Wenn? DAS ist genau das Problem: Da fliegen einem so viele "alternative Fakten" um die Ohren, dass es schwierig ist, die Wahrheit freizulegen.

Dad: Alles, was ich weiß, ist, dass es vielen Leuten hierzulande echt schlecht geht. Sie haben keine Arbeit, können sich grundlegende Dinge nicht mehr leisten. Und diese Leute hatten das Gefühl, dass sie nur dasselbe wie immer bekommen würden, wenn sie wieder jemanden von den Demokraten wählen würden. Sie haben so die Schnauze voll, dass sie sogar dazu bereit sind, es mit einem so narzisstischen Arsch wie Trump zu versuchen - zu verlieren haben sie eh nichts, so ihr Gefühl.

Ich: Glauben diese Leute ernsthaft, dass es ihnen jetzt besser gehen wird? Ich könnte mir vorstellen, dass sie ganz schön enttäuscht sind, nachdem Trump im Wahlkampf versprochen hatte, den "Sumpf der Korruption in Washington" trocken zu legen - und dann lauter Leute einer reichen Wirtschaftselite einstellt.

Dad: Ach, komm' schon. Du klingst schon wie die Presse, die sich darüber beschwert, dass sein Kabinett nur aus Millionären und Bänkern besteht. Offensichtlich hätten die es nicht zu etwas gebracht, wenn sie Idioten wären. Trump hat sich mit guten Leuten umgeben und wird auf sie hören.

Ich: Leute wie Steve Bannon etwa? Ein Rassist aus der ultra-rechten Alt-Right-Bewegung mit dem einzigen Lebensziel, unser politisches System zu zerstören? Wenn Trump sich mit solchen Leuten umgibt, dann fühlen sich Rassisten, Sexisten, Antisemiten, Fremdenhasser und so weiter im Aufwind und bestärkt in ihrer Haltung, und das Ergebnis ist unter anderem ein plötzlicher Anstieg von Verbrechen aus Hass, die wir gerade überall in den USA erleben. Das sind die "guten Leute" um ihn herum.

Dad: Es gibt immer ein paar schwarze Schafe. Alles, was ich nach acht Jahren Obama weiß, ist, dass unsere Feinde keinen Respekt mehr vor uns haben und unsere Freunde uns nicht mehr glauben. Trump wird Geld in die Hand nehmen, um das Militär wieder auszubauen. Die Welt ist sicherer, wenn die USA von vorne führen.

Ich: Da bin ich mir nicht so sicher, Dad. Wenn das Ganze hochkocht, dann könnte Europa zum Krisenherd werden. Und Trump hat Europa nicht gerade bestärkt was seine Haltung zur NATO betrifft. Seit Trump das Ruder in der Hand hat, fühlt sich Europa unsicherer.

Dad: Lass uns doch erstmal sehen, was passiert. Wandel ist schwierig. Vielleicht stimme ich ja in einem Jahr mit Dir überein. Aber, um Himmels Willen, gib ihm doch einfach erst mal eine Chance.

Ich: Ich fürchte nur, dass Trump eine Menge Schaden anrichten wird, bis Du mit mir übereinstimmst.

Dad: Das ist jetzt aber nicht die Haltung, die ich unter "ihm eine Chance geben" verstehe.