Militärpräsenz in Bürgerkriegsland Frankreich hält Abzug der US-Truppen aus Syrien für verfrüht

Anders als die USA will Frankreich seine Militärpräsenz in Syrien vorerst aufrechterhalten. "Der Kampf gegen den Terrorismus ist nicht beendet", sagte Europaministerin Nathalie Loiseau zur Begründung in Paris. Sie verwies auf den Anschlag in Straßburg, der fünf Menschen das Leben kostete. Frankreich bleibe deshalb weiter militärisch in Syrien engagiert.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb auf Twitter, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sei zwar stärker geschwächt als je zuvor, aber "nicht von der Landkarte gelöscht". Sie müsse "endgültig militärisch besiegt" werden. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst behauptet, die USA hätten das "territoriale Kalifat" der Terrormiliz besiegt. Die Regierung teilte daraufhin mit, der Rückzug der 2000 US-Streitkräfte sei bereits eingeleitet.

2 - Mais Daech n’est pas rayé de la carte, ni ses racines d’ailleurs, il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste. — Florence Parly (@florence_parly) 20. Dezember 2018

Frankreich beteiligt sich mit seiner Luftwaffe und Artillerie an der internationalen Koalition gegen die IS-Miliz. Zudem sind Spezialkräfte zur Unterstützung kurdischer Kämpfer im Einsatz.

Verbündete der USA widersprachen Trumps Einschätzung. Der IS sei nach wie vor und auch ohne Territorium eine Bedrohung, teilte das britische Außenministerium mit. Unverständnis gab es auch in Trumps eigener Partei. Der republikanische Senator Bob Corker wird mit den Worten zitiert, die Entscheidung sei für die Regierungsmannschaft ein Schock gewesen. Der IS sei keineswegs besiegt, schrieb South Carolinas republikanischer Senator Lindsey Graham - eigentlich ein Verteidiger Trumps.

Der Fernsehsender CNN berichtete, Trump habe bei seiner Entscheidung weder Außenminister Mike Pompeo noch Verteidigungsminister James Mattis einbezogen. In Moskau sah man Trumps Entscheidung hingegen als positiv. Russlands Präsident Wladimir Putin, begrüßte den Abzug der US-Truppen aus Syrien. Er teile auch die Einschätzung Trumps, dass der IS in Syrien weitgehend besiegt sei.