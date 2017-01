Machtwechsel in Washington Trump erlässt offenbar schon Freitag erste Dekrete

Noch am Freitag, dem Tag seiner Inauguration, soll es mit Hilfe der sogenannten "executive orders" losgehen: Donald Trumps Sprecher Sean Spicer rechnet damit, dass der neue US-Präsident gleich nach seiner Vereidigung erste Erlasse unterzeichnen wird.

Es gebe "vermutlich etwa vier oder fünf davon, die wir uns für Freitag anschauen", sagte Spicer. Zwar seien einige davon logistischer Natur. Andere beträfen jedoch Fragen, die hoch auf Trumps Prioritätenliste stünden. Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Der Immobilienmogul hat bereits angekündigt, direkt nach der Amtseinführung per Dekret Teile der Politik seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen.

Ein US-Präsident kann durch die "executive orders" innerhalb gewisser Grenzen Anordnungen treffen, die faktisch Gesetzeskraft haben. Sie können allerdings durch Gesetze des Kongresses oder Anordnungen späterer Präsidenten wieder aufgehoben werden. Dies ist nicht ungewöhnlich: Obama unterschrieb dem Pew Institute zufolge selbst 30 Erlasse, die frühere Präsidenten änderten oder außer Kraft setzten.

Trump kündigte kurz vor seiner Amtseinführung auch einen kompletten Neustart der USA in ihren internationalen Beziehungen an. Er werde allen ausländischen Staatenlenkern "den gleichen Start" in den Beziehungen ermöglichen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Website "Axios".

Trump hatte kürzlich mit Äußerungen für Empörung gesorgt, die als Gleichsetzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und des russischen Staatschefs Wladimir Putin gedeutet worden waren. In einem Interview der "Bild"-Zeitung und der britischen "Times" sagte er: "Zunächst einmal vertraue ich beiden - doch schauen wir mal, wie lange das anhält. Vielleicht hält es überhaupt nicht lange an."

Jetzt weitete Trump in dem Interview mit "Axios" diese Aussage aus: "Jeder hat den gleichen Start", sagte er über seine künftigen Beziehungen zu anderen Staats- und Regierungschefs.