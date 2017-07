Kampf gegen Jugendgangs Trump ermuntert Polizisten zu mehr Gewalt

US-Präsident Donald Trump hat Polizisten zur Anwendung von mehr Gewalt etwa bei Festnahmen ermuntert. Bei einer Veranstaltung von Gesetzeshütern auf Long Island in New York sagte er, für ihn sei ein viel härterer Umgang mit Festgenommenen völlig in Ordnung, etwa indem man ihren Kopf gegen den Polizeiwagen schlage. Der Präsident sagte auch, Polizisten sollten nicht zu nett sein, wenn sie Kriminelle in den Laderaum eines Polizeitransporters werfen.

Mehrere Hundert Polizisten in Uniform im Publikum jubelten daraufhin laut und stimmten "USA, USA"-Sprechchöre an. Trump bezeichnete Mitglieder bestimmter Banden als Tiere. Er werde der Polizei immer 100 Prozent Rückendeckung geben, anders, als das in früheren Zeiten der Fall gewesen sei.

Die USA haben ein großes Problem mit Polizeigewalt, die sich oft gegen Farbige richtet. Immer wieder werden Menschen bei Festnahmen verletzt oder getötet, ohne dass die Polizisten dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

MS-13 für große Brutalität bekannt

Ebenfalls kündigte der 71-Jährige an, die berüchtigte Jugendgang "MS-13" aus New York City vertreiben zu wollen. In der Gemeinde Brentwood auf Long Island sind in den vergangenen anderthalb Jahren 17 Menschen von der Bande getötet worden.

Trump hatte bereits am Dienstag in einer Rede vor Anhängern im Bundesstaat Ohioverkündet, dass seine Regierung dabei sei, die US-Städte mit Razzien von "blutdürstigen kriminellen Gangs" zu "befreien". Er fügte hinzu, dass dies nicht auf "die politisch korrekte Art" getan werde. "Unsere Kerle sind rauer als ihre Kerle", prahlte er.

Seit Jahresbeginn haben Beamte des US-Heimatschutzministeriums über 3000 Gang-Mitglieder festgenommen, wie der zuständige Abteilungsleiter Tom Homan sagte. Vergleichszahlen für das Vorjahr konnte er aber nicht nennen.

REUTERS Mitglieder der Jugendgang MS-13

Trump beschrieb in drastischen Worten die Brutalität der Bande. Diese benutze keine Schusswaffen, weil das Töten so "zu schnell geht", sagte er bei seiner Rede in Youngstown in Ohio. Die Bande schnappe sich "junge, schöne" 15- und 16-jährige Mädchen und schlitze diese mit dem Messer auf, damit ihr Tod besonders qualvoll sei. Konkrete Fälle von solchen Morden nannte der Präsident nicht.

Allerdings ist die MS-13 durchaus für ihre große Brutalität bekannt. Gegründet wurde die Bande in den achtziger Jahren in Los Angeles von jungen Einwanderern. Zahlreiche Mitglieder der Gang wurden über die Jahre aus den USA abgeschoben, in der Folge breitete sich die Bande auch in Zentralamerika aus. Sie ist unter anderem auf Drogenhandel, Erpressungen und Entführungen spezialisiert.