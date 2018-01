Enthüllungsbuch über Trump Erscheinungstermin von "Fire and Fury" vorgezogen

Wegen großen öffentlichen Interesses werden bei dem Verlagshaus Henry Holt und Company offenbar noch ein paar Überstunden eingelegt: Nach dem Versuch von Donald Trumps Anwälten, die Veröffentlichung des ersten Enthüllungsbuchs über den US-Präsidenten zu stoppen, hat der Verleger den Erscheinungstermin flugs vorverlegt.

Statt kommenden Dienstag solle "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) voraussichtlich am Freitag veröffentlicht werden, teilte das Verlagshaus am Donnerstag mit. Es begründete den Schritt mit einer "beispiellosen" Nachfrage nach dem Buch. Es soll demnach ab 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr MEZ) verkauft werden.



Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4. Januar 2018

Autor Michael Wolff bestätigte dies im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es geht los. Ihr könnte es morgen kaufen (und lesen). Danke, Herr Präsident", schrieb er kurz und knapp. Kurz vorher hatte er sich schon einmal auf Twitter gemeldet: Könnte nicht besser laufen für mich, super Berichterstattung. Trumps Widerstand hat ihm noch einmal mehr Aufmerksamkeit verschafft.

Couldn't be happier (obviously) with coverage of FIRE AND FURY. @JohnCassidy in New Yorker particularly gratifying. https://t.co/hsln54qBip — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4. Januar 2018

Trumps Anwälte hatten von Wolff und seinem Verleger am Donnerstag eine Unterlassungserklärung gefordert, weil das Buch voller Verleumdungen sei. Am Mittwoch waren Auszüge aus dem Buch bekannt geworden, in denen es unter anderem um die Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam geht.

Trumps früherer ultrarechter Chefstratege Steve Bannon wird mit dem Vorwurf zitiert, Trumps ältester Sohn Donald Trump junior habe sich mit einem Treffen im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja "verräterisch" und "unpatriotisch" verhalten. An der Begegnung im New Yorker Trump Tower hatten auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der damalige Wahlkampfleiter Paul Manafort teilgenommen. Bannon beschreibt die Szene in Wolffs Buch so:

" Die drei ranghohen Herren hielten es für eine gute Idee, in einem Konferenzraum im 25. Stock des Trump Towers eine Vertreterin einer ausländischen Regierung zu treffen - ohne Anwälte. (...) Jemand hätte sofort das FBI rufen sollen."

Eine Auswahl der bisher öffentlichen Aussagen aus dem Enthüllungsbuch können Sie im Folgenden nachlesen:

"Als wolle man herausfinden, was ein Kind will" Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" von Michael Wolff erhöht in der Russlandaffäre den Druck auf US-Präsident Donald Trump. Ex-Chef-Berater Steve Bannon sagt in dem Buch, er sei sicher, dass Trump von dem umstrittenen Treffen seines Sohns mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs gewusst habe. Dem Sohn des Präsidenten, Trump junior, wirft Bannon unterdessen Verrat vor. In der Russlandaffäre geht es um mögliche Manipulation der US-Präsidentschaftswahl durch Moskau. Bannon war in seiner Zeit als Wahlkampfleiter und Berater einer von Trumps engsten Vertrauten. Im August wurde er entlassen, nun haben sich die beiden öffentlich zerstritten. Trump sagte nach der Veröffentlichung erster Auszüge, Bannon habe bei seiner Entlassung nicht nur seinen Job, sondern "auch seinen Verstand" verloren. Die Trump-Kampagne soll im Wahlkampf laut Autor Wolff nicht darauf ausgelegt gewesen sein, zu gewinnen - sondern fast zu gewinnen. Als Trump eine Woche vor der Wahl noch im festen Glauben war, dass er keine Chance auf die Präsidentschaft haben würde, soll er gesagt haben: "Das ist größer, als ich es mir jemals erträumt hätte. Ich denke nicht übers Verlieren nach, weil es kein Verlieren ist. Wir haben gänzlich gewonnen." Die Vorstellungen des Teams werden im Buch so dargestellt: Bei einer Niederlage würde Trump extrem berühmt werden und als Märtyrer gegenüber der betrügerischen Hillary Clinton dastehen. Seine Tochter Ivanka (M.) und deren Mann Jared Kushner (r.) würden internationale Berühmtheiten sein. Berater Bannon würde Kopf der Tea-Party-Bewegung werden. Und Ehefrau Melania, der versprochen worden sein soll, dass Trump nicht gewinnen würde, könnte weiter ein - für ihre Verhältnisse - unauffälliges Leben führen. Schon früh während der Kampagne soll Trump gelangweilt gewesen sein, während ein Berater ihm die Verfassung nahezubringen versucht habe. Dieser soll laut Wolff gesagt haben, dass er nur bis zum vierten Zusatzartikel gekommen sei, bevor Trump an seiner Lippe herumgespielt und mit den Augen gerollt habe. Als klar wurde, dass Trump tatsächlich gewinnen könnte, soll Donald junior einem Freund gesagt haben, sein Vater sehe aus, als hätte er einen Geist gesehen. Ivanka soll vor Verzweiflung geweint haben. Steve Bannon will außerdem einen extremen Wandel bei Trump gesehen haben: Innerhalb rund einer Stunde soll dieser erst verdattert, dann ungläublig, dann verängstigt und schließlich überzeugt gewesen sein, dass er das Amt verdient habe und auch fähig sei, es auszuüben, schreibt Wolff. Bei der Wahl des Stabschefs soll Trump dann geraten worden sein, eine starke Persönlichkeit mit Erfahrung in Washington zu installieren. Unter Trumps ersten Vorschlägen war trotzdem sein Schwiegersohn Kushner, der bis dahin keine politische Erfahrung vorzuweisen hatte. Die Kommentatorin Ann Coulter soll Trump schließlich gesagt haben: "Du kannst einfach nicht deine Kinder anstellen." Weil Trump außerdem davor gewarnt wurde, Bannon zu wählen, wurde es schließlich Reince Priebus. Dessen Einfluss soll letztlich aber nicht größer gewesen sein als der von Bannon oder Kushner. Roger Ailes, Geschäftsführer des Republikaner-freundlichen Fernsehsenders Fox News, und Bannon sollen als Nationalen Sicherheitsberater John Bolton anstelle von Michael Flynn favorisiert haben. Anfang Januar soll Ailes gesagt haben: "Nun, er (Bolton, d. Redaktion) hat Ärger bekommen, weil er eines Abends in einem Hotel in eine Schlägerei verwickelt war und hinter einer Frau her war." Bannons Antwort soll gelautet haben: "Wenn ich das Trump erzählen würde, könnte er (Bolton) den Job vielleicht haben." Im selben Gespräch - also noch vor der Vereidigung Trumps - sollen Ailes und Bannon auch konkrete politische Themen besprochen haben: "Am ersten Tag verlegen wir die US-Botschaft nach Jerusalem", soll Bannon gesagt haben. Der israelische Präsident Netanyahu sei eingeweiht gewesen. "Wir wissen, in welche Richtung wir hier gehen. Lass Jordanien das Westjordanland nehmen, lasst Ägytpen Gaza nehmen. Lass sie sich damit auseinandersetzen. Oder bei dem Versuch untergehen." Und Trump? Dieser sei "total an Bord" gewesen, soll Bannon gesagt haben. Auf Ailes' Frage, in was Trump mit den Russen hineingeraten war, soll Bannon gesagt haben: "Er ist nach Russland geflogen und dachte, er könnte Putin treffen. Aber Putin gibt einen Scheiß auf ihn. Also hat er es weiter versucht." Seine Vereidigung soll Trump alles andere als genossen haben. Er sei wütend gewesen, dass keine großen Promis dabei gewesen sind. Viele hatten ihre Teilnahme abgesagt oder die Einladung direkt ausgeschlagen. Außerdem war Trump laut Wolff mit der Unterkunft im Blair House, dem offiziellen Gästehaus des US-Präsidenten, nicht zufrieden gewesen. Mit seiner Frau Melania, die den Tränen nah gewesen sein soll, soll Trump außerdem gestritten haben, heißt es in dem Buch. Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner sollen Pläne gemacht haben, dass Ivanka eines Tages selbst kandidieren und die erste US-Präsidentin werden sollte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Bannon soll entsetzt gewesen sein, als er davon hörte. Bannon soll heimlich eine Liste von mehr als 200 Erlassen für die ersten 100 Tage von Trumps Regierung aufgesetzt haben -beginnend mit einem Erlass zur Einwanderung. Für den Berater sei es einfach gewesen, Einfluss zu nehmen, weil es im Weißen Haus keine klare Rollenveteilung oder Funktionen gegeben habe, so Wolff. "Chaos war Bannons Strategie", soll die Beraterin Katie Walsh gesagt haben. Am achten Tag als US-Präsident unterschrieb Trump ein Dekret, mit dem er den vorläufigen Einreisestopp für die Einwohner mehrerer muslimischer Staaten verhängte. Ivanka Trump soll ihren Vater mit Distanziertheit und teils mit Ironie behandelt haben. Hinter dessen Rücken soll sie sich zum Beispiel über seine Frisur lustig gemacht haben. Diese sehe aus wie eine Insel nach einer Skalp-Entfernung, umgeben von einem pelzigen Kreis an den Seiten, soll sie gesagt haben. Auch über die Haarfarbe soll Ivanka Witze gemacht haben. Das Weiße Haus soll Trump irritierend und angsteinflößend gefunden haben. Er habe sich in sein eigenes Schlafzimmer zurückgezogen, getrennt von seiner Frau Melania. In den ersten Tagen habe Trump außerdem zusätzlich zu einem bereits existierenden Fernseher zwei weitere ins Schlafzimmer bringen lassen und die Tür mit einem Schloss versehen - zum Ärger des Secret Service. Weiter soll niemand etwas habe anfassen dürfen, erst recht nicht Trumps Zahnbürste. Aus Angst vor einem Giftanschlag habe Trump zudem oft Essen von McDonald's zu sich genommen. Abends habe Trump sehr oft in seinem Zimmer telefoniert. Dabei habe er auch oft über seine Vertrauten gelästert. Zu einem Bekannten soll er wiederholt gesagt haben: "Wie viel Einfluss, glaubst du, hat Steve Bannon auf mich? Null!" Das Gleiche gelte für Kushner, der noch viel zu lernen habe. Bannon sei außerdem unloyal, Priebus schwach, Kushner ein "Arschkriecher", Pressesprecher Sean Spicer dämlich, Beraterin Kellyanne Conway eine Heulsuse und Kushner und Ivanka hätten niemals nach Washington kommen sollen. Die Arbeit mit Trump und die Einflussnahme auf ihn soll kompliziert gewesen sein, weil er Informationen nicht auf konventionelle Art verarbeiten würde, schreibt Wolff. Trump lese nicht, er überfliege Texte nicht einmal. Manche glaubten angeblich, dass Trump nicht mehr als "halbgebildet" sei. Die Beraterin Walsh soll gesagt haben, der Umgang mit Trump sei, "als wolle man herausfinden, was ein Kind will". Trump soll außerdem oftmals der Fokus gefehlt haben, schreibt Wolff. Walsh soll - kurz bevor sie selbst ihr Amt niederlegte - Kushner gefragt haben: "Gib mir einfach die drei Dinge, auf die sich der Präsident konzentrieren will. Was sind die drei wichtigsten Punkte des Weißen Hauses?" Kushner habe nur antworten können: "Ja, die Unterhaltung sollten wir wahrscheinlich führen." Trump habe stets viel von Medienmogul Rupert Murdoch gehalten. Nach einem Treffen mit hohen Vertretern aus dem Silicon Valley soll Trump Murdoch selbst angerufen und gesagt haben, er könne den Unternehmern bei einem Nichteinwanderungsvisum helfen, das ihnen erlauben würde, speziell qualifizierte ausländische Arbeitnehmer zu beschäftigen. Murdoch soll entgegnet haben, das passe aber nicht zu Trumps Vorstellungen von Immigration und eines Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Nach Trumps Antwort ("Das kriegen wir schon hin") und dem Ende des Gesprächs soll Murdoch Trump einen "verdammten Idioten" genannt haben.

Trumps Tirade - und rechtliche Schritte gegen Bannon

Der US-Präsident steht wegen mutmaßlich illegaler Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams unter Druck. Mit der Affäre befasst sich unter anderem der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller. Die Ermittlungen führten bereits zu einer Anklage gegen Manafort.

Auf die Veröffentlichung der ersten Passagen aus Wolffs Buch und die Kritik seines ehemaligen Chefberaters reagierte der US-Präsident mit einem - schriftlichen und für seine Verhältnisse ausführlichen - Wutausbruch: "Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand", ätzte Trump am Mittwoch. "Steve repräsentiert nicht meine Basis", schimpfte er weiter: "Es geht ihm nur um sich selbst." Während seiner Zeit im Weißen Haus habe Bannon falsche Informationen an die Medien gegeben, um sich selbst viel wichtiger zu machen als er gewesen sei. "Das ist das einzige, was er gut macht."

Videoanalyse: "Eine süffige Reality-Show"

Trumps Anwälte haben Bannon inzwischen in einer Unterlassungserklärung mit rechtlichen Schritten gedroht. Bannons Kommunikation "mit dem Autor Michael Wolff über ein bevorstehendes Buch gibt Anlass zu zahlreichen Rechtsansprüchen, darunter auf Rufschädigung durch Verleumdung und Beleidigung", zitierte der US-Nachrichtensender CNN Trumps Anwalt Charles Harder. Bannon habe zudem eine schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarung verletzt.

Experten zeigten sich skeptisch, dass Trumps Rundumschlag und das Vorgehen seiner Anwälte Erfolg haben werden. Sollte Bannon - wie zu erwarten ist - nach dem Unterlassungsschreiben nicht einlenken, könnte Trump allenfalls klagen. In diesem Fall müsste der Präsident möglicherweise vor Gericht unter Eid aussagen; weitere für Trump unangenehme Informationen könnten an die Öffentlichkeit gelangen. Juristen halten all das für äußerst unwahrscheinlich.

Michael Dorf, Jura-Professor von der Universität Cornell fasst das Trommelfeuer vom Donnerstag so zusammen: Die Vorstellung der Anwälte, sie könnten eine Buchveröffentlichung so verhindern, sei absurd. Alan Dershowitz, emeritierter Professor der Harvard Law School, bezeichnete eine Verleumdungsklage als "schrecklichen Fehler" und einen "Rohrkrepierer".