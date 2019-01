Am 7. Februar hätte es so weit sein sollen, dann wollte Donald Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress aussagen. Nun ließ Cohen über seinen Rechtsberater Lanny Davis allerdings mitteilen: Der Termin werde verschoben.

In der Mitteilung von Davis heißt es, Cohen und seine Familie werden von Seiten Trumps und dessen Anwalt Rudolph Giuliani bedroht. "Dies ist eine Zeit, in der Herr Cohen seine Familie und deren Sicherheit an erste Stelle setzen muss." Details zu den "Drohungen" nannte Davis nicht.

Cohen werde weiterhin mit allen Behörden kooperieren und vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen und aussagen, kündigte Davis an.

Schlüsselfigur in den Russland-Ermittlungen

Cohen war über ein Jahrzehnt lang ein enger Vertrauter Trumps. Inzwischen haben sich die beiden überworfen - und Cohen kooperiert mit Sonderermittler Robert Mueller. Der untersucht mögliche Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Moskau im US-Wahlkampf 2016. Trump weist das zurück und spricht von einer "Hexenjagd". Cohen gilt als Schlüsselfigur bei den Ermittlungen.

Im Dezember hatte ein Bundesgericht in New York Cohen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte eingeräumt, den Kongress bei dessen Russland-Untersuchungen im Zusammenhang mit einem geplanten Bauprojekt Trumps in Moskau angelogen zu haben. Er soll seine Haftstrafe am 6. März antreten.

Video: Trumps Ex-Anwalt Cohen zu drei Jahren Haft verurteilt