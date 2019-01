In der sogenannten Russlandaffäre um Donald Trump will der frühere Anwalt des Präsidenten vor dem US-Kongress aussagen. Michael Cohen habe sich bereiterklärt, am 7. Februar vor dem Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses zu erscheinen, teilte der Ausschuss am Donnerstag mit. Cohen sagte, er werde eine entsprechende Einladung des Vorsitzenden des Ausschusses "Oversight and Government Reform", dem demokratischen Abgeordneten Elijah Cummings, annehmen.

Cohen war über ein Jahrzehnt lang einer der engsten Vertrauten Trumps. Inzwischen haben sich die beiden überworfen - und Cohen kooperiert mit Sonderermittler Robert Mueller. Der untersucht mögliche Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Moskau im US-Wahlkampf 2016. Trump weist das zurück und spricht von einer "Hexenjagd".

Cohen gilt als Schlüsselfigur bei den Ermittlungen. Er teilte nun mit, er freue sich auf "das Privileg" eine "vollständige und glaubwürdige Darstellung über das Geschehene" liefern zu können. Trump wiederum gab an, er sei wegen Cohens geplanter Aussage "überhaupt nicht besorgt". Vergangenen Monat hatte er seinen ehemaligen Vertrauten als "Ratte" beschimpft, die der Bundespolizeibehörde FBI bei deren "Hexenjagd" helfe.

Im Dezember hatte ein Bundesgericht in New York Cohen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte eingeräumt, den Kongress bei dessen Russland-Untersuchungen im Zusammenhang mit einem geplanten Bauprojekt Trumps in Moskau angelogen zu haben. Er soll seine Haftstrafe am 6. März antreten.

Video: Trumps Ex-Anwalt Cohen zu drei Jahren Haft verurteilt