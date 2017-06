+++ Senatsanhörung im Liveblog und im Livestream +++ Jetzt spricht Ex-FBI-Chef James Comey

Der ehemalige FBI-Chef James Comey wird heute vor dem US-Kongress aussagen. Es ist das erste Mal, dass er sich seit seiner Entlassung durch US-Präsident Donald Trump am 9. Mai öffentlich zu Wort meldet. Seine Aussage, die im US-Fernsehen übertragen wird, beginnt um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ).

Es wird vor allem um mögliche Einflussnahme Russlands auf Trumps Wahlkampfteam gehen. Besonders belastend für den Präsidenten ist aber die Behauptung Comeys, dieser habe von ihm gefordert, die FBI-Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen zu lassen. Das wäre eine versuchte Einflussnahme auf die Justiz – ein Straftatbestand, der schon Richard Nixon das Amt gekostet hatte.

Insgesamt wird Comey von neun Gesprächen mit Präsident Trump berichten, drei davon persönlich, sechs am Telefon. Nach jedem dieser Gespräche hatte Comey ein Memo angefertigt – anders als bei Präsident Barack Obama. Eine Woche nach Comeys Entlassung sickerten erste Teile aus den Mitschriften an die Presse durch und sorgten für weltweites Aufsehen. Zeugen für die Unterredungen gibt es nicht, der damalige FBI-Chef und Trump hatten unter vier Augen gesprochen.

Das Wichtigste aus der Comey-Erklärung, die einen Tag vor der Anhörung veröffentlicht wurde, finden Sie hier. Details zu den Hintergründen haben die SPIEGEL-ONLINE-Korrespondenten Veit Medick und Marc Pitzke aufgeschrieben.

Comey betritt den Raum, die Fotokameras surren. Regungslos wartet er die ersten Aufnahmen ab.

Der Radiosender NPR berichtet, dass Trump sich die Anhörung gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt Marc Kasowitz anguckt. Deshalb wohl die (bisherige) Twitter-Ruhe.

Noch wenige Minuten bis zum Beginn der Comey-Aussage. Der Raum füllt sich.

Der demokratische Senator Mark Warner nannte Comeys schriftliche Einlassungen in einer Erklärung "verstörend". Trump habe damit gegen die klaren Richtlinien gegen politische Einflussnahme verstoßen.

Ein stiller Stargast unter den Zuschauern im Saal: Preet Bharara, der ehemalige, von Trump gefeuerte US-Staatsanwalt für New York. Bharara war ebenfalls mit Ermittlungen zur Russlandaffäre beschäftigt, sein Team führt diese seither ohne ihn fort, in alter Loyalität.

Die sieben Seiten umfassende Erklärung von Comey finden Sie hier im Original.

Mehrere führende Trump-Leute hatten noch vor der Amtseinführung, teilweise auch vor der Wahl, Kontakt zu Russlands Botschafter Sergej Kisljak: Schwiegersohn Jared Kushner, Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn und Justizminister Jeff Sessions. Die "New York Times" hat die Russlandverbindungen von insgesamt sieben Trump-Mitarbeitern aufgedröselt. Flynn ist inzwischen entlassen, Sessions hält sich aus dem Russland-Thema wegen möglicher Befangenheit heraus. Kushner ist weiter im Amt.

Die "Washington Post" spricht vom "politischen Super Bowl". Alle TV-Networks haben ihr Programm unterbrochen und ins amerikanischen Kapitol geschaltet. Viele Kneipen haben extra früh für feuchtfröhliche Viewing-Partys geöffnet. "Shaw's Tavern" zum Beispiel lädt zum "FBI-Frühstück" mit French Toast und russischem Wodka. Der "Union Pub" unweit des Senats bietet eine Runde Gratis-Bier oder Bourbon für jeden Tweet, den Trump absetzt - allerdings mit der Höchstzahl 20.

Auch wenn der Inhalt größtenteils bereits bekannt ist, können die Ausführungen Comeys den Präsidenten durchaus weiter in Bedrängnis bringen. Fest steht aber auch: Um ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten, braucht es eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und das wird von den Republikanern dominiert; somit müssten Dutzende von Trumps Parteifreunden gegen ihn stimmen. Wie das Impeachment theoretisch funktioniert, erfahren Sie hier

Seit Jahrzehnten hat es keine Anhörung mehr gegeben, die in der US-Hauptstadt so viel Aufsehen erregt hat. Insider erinnern sich bestenfalls an Bill Clintons Impeachment Ende 1998 oder an die Anhörung des Supreme-Court-Kandidaten Clarence Thomas 1991, den die Juraprofessorin Anita Hill der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Doch diesmal geht es um viel mehr: die mögliche Manipulation einer US-Wahl durch eine feindliche Staatsmacht.

Trump hat sich bereits über seinen Anwalt Marc Kasowitz zu der Comey-Erklärung geäußert. "Der Präsident ist erfreut darüber, dass Herr Comey endlich öffentlich seine privaten Berichte bestätigt hat, dass in der Russland-Untersuchung nicht gegen den Präsidenten ermittelt wird", hieß es in einer Stellungnahme. "Der Präsident fühlt sich vollkommen bestätigt. Er ist entschlossen, seine Agenda voranzutreiben." Interessant wird nun, ob beziehungsweise was der US-Präsident während der Aussage twittert. Seinem heutigen Tagesplan zufolge hat Trump zwischen 10 und 12 Uhr keine Termine. Nach Informationen der "New York Times" wird er die Comey-Erklärung wohl verfolgen - und hat auch schon Reaktionen darauf vorbereitet.

Am Hart Building des US-Senats standen Hunderte Schaulustige schon seit dem Morgengrauen Schlange. Im Sitzungssaal 216 - vor dem allein nach Polizeiangaben 600 Menschen warteten - sind nur 90 Plätze für Zuschauer, die bereits vor Beginn der Anhörung von Kongressmitarbeitern besetzt waren. Wer Glück hat, kann das Geschehen von einem der drei "Overflow Rooms" miterleben, in die die Anhörung per Video übertragen wird.