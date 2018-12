US-Präsident Donald Trump wünscht sich Nick Ayers als neuen Stabschef im Weißen Haus. Das verlautet aus Kreisen des Präsidialamts. Ayers ist aktuell der Stabschef von US-Vizepräsident Mike Pence.

Zuvor hatte Trump angekündigt, dass der aktuelle Stabschef John Kelly seinen Posten zum Jahresende räumen muss. Der Präsident will den Nachfolger Kellys spätestens am Montag bekannt geben. Über Kellys Absetzung war bereits spekuliert worden.

Der 36-jährige Ayers wäre der jüngste Stabschef seit Hamilton Jordan den Posten 1979 unter Präsident Jimmy Carter für ein Jahr übernahm. Die Gespräche mit Ayers sollen bereits seit Monaten laufen. Trump und Ayers sprächen demnach noch über die "spezifischen Konditionen" , zu denen Ayers das Amt übernehmen könne.

Nach Informationen der New York Times sei Ayers bereit, das Amt übergangsweise im nächsten Frühling zu übernehmen. Trump wolle Ayers dazu bewegen, länger zu bleiben, schreibt die Zeitung.

Trump hat John Kelly wiederholt kritisiert

Der scheidende Stabschef John Kelly ist seit Sommer 2017 im Amt und hat sich in den vergangenen Monaten mehr und mehr mit dem Präsidenten überworfen. Mitte November hatte Trump gesagt, es gebe "einige Dinge" an Kelly, die er möge, und andere, die er nicht möge. Der Stabschef mache "in vielerlei Hinsicht einen hervorragenden Job", "an irgendeinem Punkt" werde Kelly aber "weiterziehen wollen". Zu seinem Abgang lobte Trump Kelly: Er sei ihm ein loyaler Berater gewesen.

Der neue Stabschef wird der dritte innerhalb von zwei Jahren sein. Unter Donald Trump hatte zuerst Reince Priebus das Amt von Januar bis Juli 2017 inne. Er wurde durch John Kelly ausgewechselt.

Am Freitag hatte Trump bereits zwei Personalwechsel angekündigt: Neuer Justizminister soll William Barr werden, der Jeff Sessions nachfolgt. Der 68-jährige Barr war von 1991 bis 1993 bereits Justizminister unter dem kürzlich verstorbenen Präsidenten George H.W. Bush. Als neue Botschafterin bei der Uno nominierte er Heather Nauert, die Nikki Haley in dem Amt ablöst. Nauert ist Sprecherin des US-Außenministeriums. Der US-Senat muss beiden Nominierungen zustimmen.