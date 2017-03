Trumps Abhörvorwürfe gegen Obama FBI-Chef Comey sagt im Geheimdienstausschuss aus

Donald Trump kann das Thema einfach nicht lassen. "Zumindest da haben wir etwas gemeinsam", sagte der Präsident, als er am Freitag bei der Pressekonferenz im Weißen Haus neben Angela Merkel steht und meint damit Abhöraktionen gegen die eigene Person. Mit einem Unterschied: Die Kanzlerin wurde erwiesenermaßen abgehört, für Trumps Behauptungen gibt es bislang keinerlei Beweise.

Seit zwei Wochen wiederholt der US-Präsident die Abhörvorwürfe gegen seinen Vorgänger Barack Obama bei jeder Gelegenheit. Weder sein Justizminister Jeff Sessions, noch führende Republikaner und Behördenvertreter sehen bisher überhaupt eine Grundlage für den Verdacht.

Nun ist der Direktor des FBI an der Reihe: James Comey soll an diesem Montag im Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses aussagen. Dabei geht es vor allem um mögliche Verbindungen zwischen Trump-Mitarbeitern und Russland während des Wahlkampfs. Doch die Abgeordneten werden Comey in diesem Zusammenhang wohl auch zu Obamas angeblicher Abhöraktion befragen.

Comey ist nicht der einzige spannende Gast im Geheimdienstausschuss - nach ihm soll NSA-Chef Mike Rogers aussagen. Für Trump könnten beide Auftritte unangenehm werden. Der US-Sender CNN berichtete am Wochenende, das Justizministerium habe dem Geheimdienstausschuss Unterlagen zukommen lassen, die Trumps Abhörvorwürfe gegen Obama entkräften. Das FBI ist dem Ministerium unterstellt.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses ging am Wochenende bereits auf Distanz zu Trump. "Ich glaube nicht, dass der Trump Tower tatsächlich abgehört wurde", sagte Devin Nunes - selbst Mitglied der US-Republikaner - dem Sender Fox News. "Wir haben keine Beweise, dass es stattgefunden hat", sagte er unter Berufung auf am Freitag vorgelegte Dokumente aus dem Justizministerium.

Der führende demokratische Abgeordnete im Ausschuss, Adam Schiff, sagte laut "Washington Post": "Wir sind der Sache auf den Grund gegangen: Auf dem Grund gibt es nichts." Er erwarte, dass auch FBI-Chef Comey dies bestätigen werde, sagte Schiff dem Sender NBC.