Stormy-Daniels-Affäre FBI durchsucht Büro von Trumps Anwalt

Das FBI hat offenbar das Büro von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen durchsucht. Wie die US-Zeitung "New York Times" berichtet, bestätigte Cohens Anwalt Stephen Ryan, dass es eine Durchsuchung der Räumlichkeiten gegeben habe. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet darüber.

Hintergrund ist die angebliche Affäre des US-Präsidenten mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie gibt an, 2006 eine Affäre mit Trump eingegangen zu sein. Daniels, deren bürgerlicher Name Stephanie Cliffords ist, hatte Cohen im vergangenen Monat angeklagt, damit er seine Verschwiegenheitserklärung gegen sie zurückzieht.

AP Michael Cohen

Das FBI habe diverse Dokumente beschlagnahmt, unter anderem Unterlagen, die mit den Zahlungen an die Pornodarstellerin in Zusammenhang stehen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Ryan bezeichnete die Kontrolle als "komplett unangemessen und unnötig".

