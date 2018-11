Femen-Protest in Paris Barbusige Aktivistin stürmt auf Trumps Limousine zu

Am Pariser Triumphbogen haben die Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf dort am Vormittag bei strömendem Regen an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. Zusammen mit den Vertretern von rund 70 Staaten sowie internationalen Organisationen begaben sie sich auf eine Tribüne am Triumphbogen.

Während Gastgeber Macron und fast alle anderen Gäste in Bussen zum Ort der Feierlichkeiten gebracht wurden, wählte US-Präsident Donald Trump einen anderen Weg: Er fuhr in einem eigenen Konvoi in seiner Präsidentenlimousine über die Champs-Élysées in Paris.

Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Zwei barbusige Frauen überkletterten die Absperrungen am Rande der Straße und versuchten, sich Trumps Konvoi zu nähern. Während eine Demonstrantin sofort aufgehalten wurde, gelang es einer zweiten Frau, sich der Limousine des US-Präsidenten bis auf wenige Meter zu nähern.

REUTERS Femen-Aktivistin in Paris

Der Slogan "Fake Peace Maker" stand auf dem nackten Oberkörper der Demonstrantin geschrieben. In einem Schriftzug auf dem Arm war die Rede von einer "heuchlerischen Parade".

Die feministische Femen-Bewegung bekannte sich kurz darauf zu der Aktion.

La présence de Trump, Poutine, Erdogan, Ben Salmane a transformé le 11 novembre en un triste spectacle qui n'est divertissant que pour les criminels qui y participent. ls sont venus fêter la paix alors qu'ils prônent la guerre! #11Novembre #femen https://t.co/wZdh3miU1m — inna shevchenko (@femeninna) November 11, 2018

Inna Schewtschenko, Mitbegründerin der Gruppe, kritisierte, die Teilnahme von Trump, Putin und anderen verwandele den 11. November in ein trauriges Spektakel, das nur "die teilnehmenden Kriminellen" unterhalte. "Sie sind gekommen um den Frieden zu feiern, obwohl sie den Krieg predigen."