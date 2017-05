Trump feuert FBI-Chef Comey Putsch von oben

In Donald Trumps Präsidentschaft gab es schon viele Momente, in denen die Realität wirkte, als entstamme sie der Fantasie eines Drehbuchautors. Der Hinauswurf James Comeys zählt dazu. Der FBI-Chef erfuhr am Dienstag aus dem Fernsehen, dass er seinen Job los ist. Anschließend schickte der Präsident seinen Lieblings-Bodyguard ins Hauptquartier der Bundespolizei, um das Entlassungsschreiben zu überreichen. Aber erst die politischen Umstände machen deutlich, welche Tragweite Trumps Entscheidung hat.

Denn Donald Trump hat nicht irgendeinen FBI-Chef entlassen. Er hat James Comey gefeuert, den Mann, der seit Monaten ermittelt, ob das Umfeld des Präsidenten sich im Wahlkampf mit dem Kreml gegen Hillary Clinton verbündet hatte. Er entledigt sich also eines Kontrolleurs, der nicht nur sehr viel über Trump weiß, sondern auch wie niemand sonst seiner Präsidentschaft gefährlich werden könnte.

Und als wäre das nicht schon verdächtig genug, ließ Trump sich die Empfehlung zur Kündigung Comeys von seinem Justizminister Jeff Sessions schreiben, der in der Russland-Affäre womöglich auch seine Geheimnisse hat. Viel frecher kann Macht kaum missbraucht werden.

Alles nur Hysterie? Sind gar nicht die Ermittlungen Grund für die Kündigung? Muss Comey in Wahrheit für sein Verhalten in Hillary Clintons E-Mail-Affäre büßen, wie Trump und seine Leute beteuern? Das ist wenig plausibel, denn für ebenjenes Verhalten fand der Republikaner noch im Oktober lobende Worte, genau wie sein Justizminister. "Mutig", sei Comeys Entscheidung gewesen, kurz vor der Wahl die Ermittlungen gegen Clinton wiederaufzunehmen, sagte Trump damals. Im Januar warf Trump dem FBI-Chef bei einer Veranstaltung gar einen Handkuss zu.

Wird Comey vielleicht zum Verhängnis, dass er kürzlich vor dem Senat mit ein paar Zahlen durcheinanderkam und seinen Auftritt später zurechtrücken musste? Ebenfalls unwahrscheinlich, denn erstens haben hohe Beamte schon größere Fehler gemacht und zweitens gab Trump seinem Justizminister schon vor Comeys Auftritt den Auftrag, dessen Entlassung vorzubereiten.

Video AP

Bleibt nur die These, dass der Präsident sich selbst und sein Umfeld schützen und im FBI einen Direktor installieren will, der die Russland-Ermittlungen möglichst rasch in der Schublade verschwinden lässt. Das ist naiv, denn im FBI gibt es viele, die jetzt erst recht alles daran setzen dürften, Trumps mögliche Moskau-Verstrickungen ans Licht zu bringen.

Trumps Putsch von oben ist vielmehr ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage für ihn ist. Die Russland-Affäre ist nicht nur immer noch da, sie hat sich mittlerweile zu einem ziemlich unangenehmen Problem ausgewachsen. Ex-Justizministerin Sally Yates rückte am Montag die Frage in den Fokus, warum der Präsident seinen ersten Sicherheitsberater Mike Flynn so lange im Amt hielt, obwohl Warnungen vorlagen, dieser habe Gespräche mit dem russischen Botschafter falsch dargestellt. Zudem wurde bekannt, dass das FBI inzwischen auch konkret gegen Flynns Umfeld ermittelt. Jetzt muss doch mal Schluss sein - von diesem Wunsch getrieben wirkt Trumps Entscheidung.

Sind die USA noch ein Rechtsstaat?

Man soll bekanntlich vorsichtig sein mit historischen Vergleichen, aber an dieser Stelle ist es schwer, nicht an Richard Nixon zu denken. Nixon - damals selbst schwer unter Druck - feuerte im Oktober 1970 Archibald Cox, den Sonderermittler im Watergate-Skandals, in den der Präsident so tief verstrickt war. Die Entlassung war der Anfang von Nixons Ende. Trump hofft darauf, dass er mit seiner Entscheidung durchkommt. Und so wird die Angelegenheit zum großen Test für die USA.

Für die Unabhängigkeit der Institutionen sind Trump und seine Rhetorik schon lange eine Belastung. Winkt die republikanische Mehrheit nun einen Comey-Nachfolger durch, der dem Präsidenten ergeben ist, würde nicht nur diese Unabhängigkeit faktisch erodieren, sondern wohl auch das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit der USA.

Findet sich aber jemand, der von Republikanern und Demokraten getragen wird und über jeden Zweifel erhaben ist, könnte das unter Trump gefährdete System der "checks and balances" eine gewisse Revitalisierung erfahren. Dazu gehört dann aber auch, einen überparteilichen Sonderermittler einzusetzen, der die Russland-Affäre bis ins letzte Detail aufklärt. Wenn schon, denn schon.

Und Trump selbst? Der trifft sich just in dieser Diskussion am Mittwoch mit dem russischen Außenminister. Womit wir wieder bei der Realität und den Drehbuchschreibern wären.