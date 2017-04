Trump-Regierung US-Unternehmensteuer soll von 35 auf 15 Prozent sinken

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Unternehmensteuer von derzeit 35 Prozent auf 15 Prozent senken. Finanzminister Steven Mnuchin bestätigte am Mittwoch in Washington entsprechende Berichte. Am Abend sollen weitere Details der Regierungspläne vorgestellt werden. Angeblich sind auch deutliche Reduzierungen bei der Einkommensteuer vorgesehen.

Mnuchin kündigte kurz vorm Erreichen der ersten 100 Tage von Trumps Präsidentschaft die "größte Steuersenkung" und die "größte Steuerreform" in der Geschichte der USA an. Trump hatte bereits im Wahlkampf einen massiven Abbau der Steuerlast für Unternehmen wie Privathaushalte versprochen.

Mit den Abgabensenkungen solle die US-Wirtschaft angekurbelt und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht werden, sagte Mnuchin. Das Steuersystem solle vereinfacht werden. Die Umsetzung aber dürfte Monate in Anspruch nehmen.

Trumps Regierung befindet sich zurzeit in hektischen Verhandlungen mit dem Kongress über die Umsetzung von zentralen Wahlkampfversprechen. Der Druck wird dadurch verstärkt, dass am Samstag ein kompletter Ausgabenstopp für alle Bundesbehörden in Kraft treten würde, sollte keine Einigung über den Haushalt erzielt werden.