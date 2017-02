Donald Trump "Früher wurde ich für solche Reden bezahlt"

Donald Trump ist in seiner Vergangenheit als Geschäftsmann zu Geld gekommen. Wie viel genau, ist bis heute unklar - auch, wie viel er davon dem amerikanischen Fiskus abgegeben hat. US-Präsidenten bekommen in der Regel deutlich weniger aufs Konto als hochkarätige Manager. Dass er als US-Präsident für seine Reden längst nicht mehr so viel verdient, hat Trump jetzt als "keinen guten Deal" bezeichnet.

"Wenn ich früher Reden wie diese gehalten habe, war ich daran gewöhnt, dafür gut bezahlt zu werden. Jetzt bekomme ich nichts. Kein guter Deal", sagte Trump beim Besuch eines Boeing-Werks im US-Bundesstaat South Carolina.