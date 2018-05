Russland-Ermittlungen Trumps führender Anwalt geht

Gemeinsam mit Rudy Giuliani und Jay Sekulow leitet er Donald Trumps Anwaltsteam in der Russlandaffäre - Ende Mai wird Ty Cobb nun seine Position niederlegen. Die "New York Times" berichtete von Plänen, wonach Cobb durch den Anwalt Emmet Flood ersetzt werden soll. Dieser hatte in den Neunzigerjahren den damaligen Präsidenten Bill Clinton während dessen Amtsenthebungsverfahrens vertreten.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE