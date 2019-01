Donald Trump ändert gern seine Meinungen und Pläne, so wie es ihm gerade passt. Doch da ist eine Sache, die er sehr zielstrebig und stur verfolgt: seine Wiederwahl 2020.

Längst gibt es ein Team, das Trumps Wahlkampf organisieren soll, es werden Wahlsprüche entworfen, Plakate gedruckt und Spenden eingesammelt. Das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten hat bereits beeindruckende 100 Millionen Dollar kassiert, hauptsächlich von Kleinspendern, die jeweils Beträge bis zu 200 Dollar überwiesen haben.

Dabei ist die Frage, ob Trump wirklich nochmal antreten wird, längst nicht so eindeutig beantwortet, wie es der Präsident gern hätte. Im Streit mit den Demokraten über seine Mauerpläne gibt Trump derzeit den starken Mann - und drohte mit einem jahrelangen Shutdown. Doch in Wahrheit wirkt der Präsident zu Beginn des neuen Jahres so schwach wie nie, sein politisches Schicksal hängt in der Schwebe.

Neue Gerüchte über Trumps politisches Ende

Die neue Macht der Demokraten im Kongress, die immer neuen Abgänge in seinem Kabinett, die Russlandermittlungen und die unsicheren Aussichten für die US-Wirtschaft sorgen in Washington für eine Welle an Gerüchten und Spekulationen über ein vorzeitiges Ende von Trumps Präsidentschaft. Wieder einmal, muss man einschränkend dazu sagen.

Pünktlich zu ihrem ersten Arbeitstag brachte die neue Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den Präsidenten ins Gespräch und schloss sogar nicht aus, dass Trump von Russlandermittler Robert Mueller angeklagt wird. Ob sie über die Ermittlungen womöglich mehr weiß, als bislang bekannt ist, sagte Pelosi dabei geschickterweise nicht.

So oder so sind ihre Äußerungen bemerkenswert: Eine Anklage durch Mueller wäre ein Novum. Bislang galt es stets als ausgeschlossen, dass der amtierende Präsident von den Justizbehörden wie ein gewöhnlicher Krimineller behandelt wird. Sollte es tatsächlich zu einer Anklage kommen, könnte sich Trump wohl nicht länger darauf verlassen, dass ihn alle seine eigenen Parteifreunde im Kongress vor der Amtsenthebung beschützen.

Was will Romney?

Dazu passt, dass bei den Republikanern ohnehin schon höchste Nervosität und Unruhe herrschen. Die Rückkehr des Trump-Gegners Mitt Romney auf die politische Bühne, beflügelt die Fantasien all jener Washingtoner Funktionäre in der Partei, die den Präsidenten lieber heute als morgen in die Wüste schicken würden, dies aber öffentlich bislang nicht zu sagen wagen.

Der 71 Jahre alte Romney, der gerade als neuer Senator für seinen Heimatstaat Utah vereidigt wurde, gilt vielen als Galionsfigur einer möglichen Widerstandsbewegung innerhalb der Partei. Bereits an seinem ersten Arbeitstag als Senator hat er Trump in mehreren Wortmeldungen kritisiert und damit sicherlich einigen Republikanern aus der Seele gesprochen. Unter anderem warf er dem Präsidenten vor, mit seinem Verhalten, dem Amt nicht gerecht zu werden. Prompt fragte die Trump-kritische "Washington Post" voll freudiger Erregung: "Wird Romney den Aufstand anführen?"

Noch weist Romney, der bereits 2012 Präsidentschaftskandidat der Republikaner war, alle Spekulationen über eine eigene Kandidatur 2020 zurück. Doch zugleich lässt er offen, ob er Trumps erneute Nominierung zum Kandidaten der Republikaner im kommenden Jahr unterstützen würde, ein klarer Hieb gegen den Präsidenten: "Ich will erst sehen, was die Alternativen sind", erklärte er im Sender CNN.

Auch wenn sich Trump und seine Getreuen maximal gelassen geben, können sie Romneys Aussagen getrost als Kampfansage verstehen. Denn: Sollten Romney oder andere Trump-Gegner wie etwa der frühere Gouverneur von Ohio, John Kasich, tatsächlich eine mögliche Gegenkandidatur bei den parteiinternen Vorwahlen planen, wäre dies für Trumps Macht durchaus bedrohlich. Zwar kann sich der Präsident derzeit auf eine sehr hohe Zustimmungsrate von mehr als 80 Prozent bei den einfachen Mitgliedern stützen. Doch diese Unterstützung muss nicht von Dauer sein.

Die Stimmung kann kippen

Trumps Rivalen lauern offenkundig auf ihre Chance. Insbesondere ein Abflauen der Konjunktur oder neue Enthüllungen in der Russlandaffäre könnten die Stimmung in der Partei verdüstern. Stünde dann bei den republikanischen Vorwahlen für alle Unzufriedenen ein Gegenkandidat bereit, hätte es Trump im Wahlkampf plötzlich mit einem Zwei-Fronten-Konflikt zu tun: Er müsste sich nicht nur gegen die Demokraten behaupten, sondern auch gegen Konkurrenz aus den eigenen Reihen.

Keine rosigen Aussichten für Trump. In der Vergangenheit fanden sich schon mehrere Präsidenten, die eine zweite Amtszeit anstrebten, in dieser verzwickten Lage wieder. Die Sache ging nicht gut für sie aus:

So musste sich zum Beispiel Jimmy Carter 1980 gegen den Rivalen Ted Kennedy behaupten, ein kraftzehrendes Unterfangen. Zwar gewann Carter die Vorwahlen, verlor aber in der anschließenden Präsidentenwahl klar gegen den Oppositionskandidaten Ronald Reagan.

1980 gegen den Rivalen Ted Kennedy behaupten, ein kraftzehrendes Unterfangen. Zwar gewann Carter die Vorwahlen, verlor aber in der anschließenden Präsidentenwahl klar gegen den Oppositionskandidaten Ronald Reagan. Ähnlich erging es George H.W. Bush, der sich erst bei der Vorwahl 1992 gegen Pat Buchanan behaupten musste und dann die eigentliche Wahl gegen Bill Clinton verlor.

Wie ernst die Lage für Trump noch werden könnte, ahnen wohl auch Verbündete des Präsidenten. Romney sei klar angetreten, um Trumps Führungsanspruch in Frage zu stellen, erklärte der frühere Wahlkampfchef der Republikaner Steve Bannon. "Es geht los."