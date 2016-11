US-Präsidentschaftswahl Donald Trump gewinnt

Donald Trump wird in das Weiße Haus einziehen. Der Kandidat der Republikaner hat die Wahl gegen seine Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten gewonnen. Sie war als Favoritin in die Wahl gegangen. Clinton habe in einem Telefonat mit Trump ihre Niederlage bereits eingeräumt, berichtet CNN.

Nach einer dramatischen Wahlnacht wird Trump damit der 45. Präsident der USA. Er hat die notwendigen 270 der insgesamt 538 Wahlleute hinter sich vereint. Ausschlaggebend für den Erfolg waren unter anderem Siege in umkämpften Bundesstaaten wie Ohio und Florida.

Der 70 Jahre alte Trump folgt als Präsident auf Barack Obama und wird am 20. Januar vereidigt.

Wahlberechtigt waren etwa 219 Millionen Menschen. Trump schnitt vor allem bei älteren Wählern gut ab, besonders stark war er in der größten Wählergruppe der 50- bis 64-Jährigen. Clinton punktete zwar wie erwartet bei den Frauen, allerdings nicht so deutlich, wie ihr Lager gehofft hatte. Einen Überblick über die Zusammensetzung der Wähler finden Sie hier.

In den USA wird der Präsident indirekt vom Volk gewählt, die Bürger wählen in den einzelnen Bundesstaaten Wahlmänner und -frauen. Deren Zahl richtet sich nach der Bevölkerungsgröße eines jeden Staates. Die Wahlleute geben gut einen Monat nach dem Wahltag ihre Stimme ab, in diesem Jahr am 19. Dezember.

