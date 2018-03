Glückwünsche zum Wahlsieg Trump gratuliert Putin am Telefon

Kanzlerin Angela Merkel tat es am Montag, Donald Trump einen Tag später: Der US-Präsident hat Kremlchef Wladimir Putin telefonischzu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Russland gratuliert. Das teilten der Kreml und das Weiße Haus mit.

Putin hatte bei der Wahl am Wochenende 76,7 Prozent der Stimmen erhalten. Er bleibt damit sechs weitere Jahre bis 2024 im Amt.

Beide Politiker erwägen demnach ein Treffen. "Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, möglicherweise ein Gipfeltreffen abzuhalten", hieß es in der Mitteilung aus Moskau. Trump teilte mit, er wolle Putin "in nicht ferner Zukunft treffen".

Trump und Putin trafen sich erst einmal am Rande des G20-Gipfels in Hamburg 2017. Ein bilaterales Gipfeltreffen gab es dabei entgegen der Erwartungen nicht.

Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist derzeit so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Washington wirft Moskau Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf vor, der Kreml dementiert. Die USA verhängten in der vergangenen Woche Sanktionen, Russland kündigte im Gegenzug eigene Strafmaßnahmen an.

Das Telefonat sei "konstruktiv" und "geschäftsmäßig" gewesen. Es habe darauf abgezielt, die aufgehäuften Probleme in den russisch-amerikanischen Beziehungen zu überwinden. Putin und Trump seien sich über einen weiteren Ausbau der internationalen Zusammenarbeit einig gewesen. In dem Gespräch sei es auch um die Lage in Syrien, der Ukraine und Nordkorea gegangen. Das Weiße Haus werde später eine eigene Mitteilung zu dem Inhalt des Telefonats veröffentlichen, hieß es.