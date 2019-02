Treffen in Vietnam zwischen USA und Nordkorea Hanoi-Gipfel geplatzt - Trump tritt allein vor die Presse

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben bei ihrem Treffen in Hanoi keine Vereinbarung erzielt. Beide Staatsmänner hätten über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie der Abbau von Atomwaffen und die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas erreicht werden könnten, teilte das US-Präsidialamt mit. "Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Einigung erzielt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

Trump hielt danach allein eine Pressekonferenz ab. Dort sagte er über Kim Jong Un: "Er ist schon ein sehr starker Charakter und unsere Beziehung ist auch sehr stark." Ihre Beziehung sei eine "sehr warmherzige". Zum Scheitern des Deals mit Nordkorea erklärte er: "Sie wollten, dass wir die Sanktionen aufheben, und zwar alle Sanktionen. Und das konnten wir nicht zusagen. Sie waren schon bereit, die Atomwaffen bis zu einem bestimmten Punkt abschaffen, aber wir konnten uns auch da nicht einigen."

Ob es Trump selbst gewesen sei, der den Gipfel ohne Erklärung habe verlassen wollen, wollte der US-Präsident nicht direkt beantworten: "Ich möchte nicht sagen, dass es meine Entscheidung war", sagte er, denn er wolle "die Beziehung weiter aufrechterhalten und sehen, was die nächste Zeit passieren wird." Beide Länder hätten sich aber noch nicht auf einen neuen Gipfel verständigt.

Trump will "weiter gut befreundet" bleiben mit Nordkorea

Er bleibe "weiter gut befreundet" mit Nordkorea. Er glaube, dass Nordkorea "eine große Wirtschaftsmacht" werden wird und erklärte: "Ich möchte gerne die Sanktionen von heute auf morgen aufheben, weil das Land so ein großes Potenzial hat. Aber sie müssen dafür natürlich auch etwas aufgeben."

Auf die Frage, wie es mit Nordkoreas Atomprogramm weitergehen werde, sagte Trump über Kim Jong Un: "Er sagte, wir werden keine Atomtests oder Tests mit ballistischen Raketen starten."

Außenminister Mike Pompeo ergänzte: "Präsident Trump und der Vorsitzende Kim haben gesagt: 'Bisher haben wir viel erreicht, aber heute kommen wir nicht weiter, deswegen gehen wir erstmal so auseinander'".

Das Weiße Haus sprach trotz des Scheiterns einer gemeinsamen Erklärung von einem "sehr guten und konstruktiven Treffen" in Hanoi. Die "jeweiligen Teams" der USA und Nordkoreas würden die Gespräche fortsetzen.

Ursprünglich hatte das Weiße Haus für Donnerstag die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim angekündigt. Trumps Sprecherin Sarah Sanders teilte dann mit, die Pressekonferenz Trumps zum Abschluss des Gipfels werde um zwei Stunden auf 14.00 Uhr Ortszeit vorgezogen. Zu diesem Zeitpunkt hätte eigentlich die Erklärung unterzeichnet werden sollen. Das geplante gemeinsame Arbeitsessen am Mittag fand nicht statt. Trump wollte noch am Donnerstag die Rückreise in die USA antreten.

Die Fahrzeugkolonnen Trumps und Kims verließen das Hotel Metropole, in dem der Gipfel stattfand, am Donnerstag um 13.25 Uhr Ortszeit. Kims Konvoi kehrte ins Meliá Hotel zurück, in dem die nordkoreanische Delegation untergebracht ist. Trumps Pressekonferenz sollte im Marriott-Hotel stattfinden, in dem er wohnt.

Trump und Kim hatten zuvor ihre Hoffnung geäußert, dass sie zu einer Einigung kommen würden. Trumps Ziel ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Kim wollte Zugeständnisse der USA, etwa eine Lockerung der Sanktionen. Trump hatte Nordkorea beim Gipfel nicht mehr zu einer schnellen Abrüstung seiner Atomwaffen gedrängt. Er sagte während des Treffens, es gebe "keine Eile", solange Nordkorea auf Atomwaffen- und Raketentests verzichte.