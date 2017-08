Junior und die Russlandaffäre Trump hat bei umstrittener Erklärung doch mitgeholfen

Das Weiße Haus hat Donald Trumps Entscheidung verteidigt, seinem Sohn eine Verlautbarung über die Treffen mit einer russischen Anwältin aufzusetzen. "Das hätte jeder Vater getan", sagte Sarah Sanders. Zudem enthalte das Statement weder falsche noch irreführende Aussagen, so Trumps Sprecherin weiter.

Mit dieser Äußerung bestätigte Sanders Recherchen der "Washington Post", wonach Trump senior selbst seine Finger im Spiel gehabt haben soll, was ihm noch arge rechtliche Probleme bereiten könnte. Allerdings habe der Präsident den Wortlaut nicht diktiert, sagte Sanders. Vielmehr habe er Ratschläge gegeben, eben ganz so, wie es Väter tun würden.

Hintergrund ist ein Treffen von Trumps Sohn mit der russischen Anwältin Natalia Wesselnizkaja während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr. Dieser veröffentlichte zunächst eine Erklärung, wonach das Gespräch keinen Bezug zur US-Wahl hatte. Später kam jedoch durch E-Mails ans Licht, dass sich Trump junior von der Juristin belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhoffte.

Den Medien warf Sanders einmal mehr eine Hetzjagd auf ihren Chef vor. Genauso wie die Demokraten seien sie von der Vorstellung besessen, Trump habe es mithilfe Russlands ins Oval Office geschafft. Es gebe nichts aufzudecken, weshalb Donald Trump Junior sich überhaupt erst gegenüber der "New York Times" zu seinem Treffen mit der Anwältin Natalija Wesselnizkaja geäußert habe.

Sanders jüngste Aussagen zu dem Thema widersprechen allerdings vorangegangen Behauptungen, dass Donald Trump überhaupt nicht mit der Verlautbarung seines Sohnes befasst gewesen sei. Trumps Rechtsanwalt hatte die Veröffentlichung der "Post" wiederholt als fehlerhaft zurückgewiesen. In der NBC-Sendung "Meet the Press" vom 16. Juli hatte er wörtlich gesagt: "Der Präsident war nicht am Entwurf des Statements beteiligt und hat es auch nicht veröffentlicht."