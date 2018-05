Fall Stormy Daniels Trump soll Zahlung an Pornodarstellerin erstattet haben

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines neuen Anwalts Rudolph Giuliani seinem Rechtsvertreter Michael Cohen die Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erstattet. Das Geld sei von Trumps Anwalt gezahlt worden, der Präsident habe es über mehrere Monate hinweg zurückerstattet. Das sagte Giuliani am Mittwoch im Interview mit dem Sender Fox News. Die Zahlung habe keinen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung dargestellt.

Stephanie Clifford - so der bürgerliche Name der Pornodarstellerin - hatte zwölf Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Vereinbarung mit Cohen unterzeichnet, in der sie sich verpflichtete, nicht öffentlich über eine angebliche Affäre mit Trump zu sprechen. Im Gegenzug zahlte Cohen ihr 130.000 Dollar (nach heutigem Wert 105.000 Euro). An die Schweigevereinbarung fühlt sich Clifford inzwischen nicht mehr gebunden, sie liegt darüber mit Cohen im Rechtsstreit.

Der US-Präsident hatte zunächst jegliche Kenntnis von einer Zahlung an Daniels abgestritten. Zuletzt räumte er ein, dass Cohen einen "Deal" mit Clifford gemacht habe.

Video: Trump will nichts von Zahlungen an Stormy Daniels gewusst haben

Video AFP

Die Zahlung ist vor allem deshalb brisant, weil es sich um eine mutmaßliche Wahlkampfhilfe für Trump und damit womöglich auch um eine nicht deklarierte und somit illegale Wahlkampfspende gehandelt haben könnte. Cohen führte bislang stets an, das Geld aus eigener Tasche gezahlt zu haben.

Giuliani fordert Ende der Mueller-Ermittlungen

Giuliani ist Jurist und arbeitete als Bundesstaatsanwalt für den südlichen Distrikt von New York. Von 1994 bis Ende 2001 war er Bürgermeister von New York City. Im vergangenen Monat schloss er sich dem Anwaltsteam des US-Präsidenten in der Russlandaffäre an.

Der 73-Jährige gilt schon lange als Anhänger und Unterstützer Trumps. Auch im aktuellen Interview mit Fox News lobte Giuliani den US-Präsidenten: Er sei der beste, an den er sich erinnern könne.

Giuliani forderte zudem ein Ende der Russlandermittlungen, "im Interesse der Gerechtigkeit". Der US-Justizminister und sein Stellvertreter sollten die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller stoppen, sagte Giuliani. Mueller untersucht eine Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl und inwiefern es Absprachen zwischen Moskau und dem Trump-Lager gab.