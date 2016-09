Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

der US-Wahlkampf wird heute um eine weitere bizarre Episode "bereichert": Donald Trump wird in der Gesundheitssendung "Dr. Oz" (Fox) zu sehen sein und dort über seine vermeintlich hervorragende Fitness plaudern. Natürlich will der Präsidentschaftskandidat damit vor allem seine Konkurrentin Hillary Clinton ausstechen, deren Gesundheitszustand seit ihrem Kollaps das große Gesprächsthema ist. Für Trump ist die Show eine Gelegenheit, um sich bei Wählerinnen beliebt zu machen. "Dr. Oz" ist eine typische Hausfrauensendung und wird vor allem von Vorstadt-Müttern und Rentnerinnen geschaut.

Einziger Schönheitsfehler für Trump: Clinton könnte ihm die Show stehlen. Die Kandidatin zog nämlich sofort nach und präsentierte am Mittwoch ebenfalls aktuelle Werte (Cholesterin: gut, Blutdruck: normal), und für heute ist ihr "Comeback" bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina vorgesehen.

"Ich mache mir große Sorgen"

Martin Schulz zählt für gewöhnlich zu den fröhlicheren Zeitgenossen. Doch wer ihn in diesen Tagen trifft, erlebt den EU-Parlamentspräsidenten sehr ernst und nachdenklich. "Ich mache mir große Sorgen", sagt er im Interview mit SPIEGEL ONLINE. Die vielen Probleme und der Streit zwischen den Mitgliedstaaten in Europa treiben Schulz um. Von dem EU-Gipfel in Bratislava am Freitag erhofft er sich ein Signal der Geschlossenheit. "Es geht jetzt darum, den Laden zusammenzuhalten und sich nicht tagtäglich neue Provokationen um die Ohren zu hauen." Eine klare Meinung hat Schulz auch zum US-Wahlkampf: "Trump ist nicht nur für die EU ein Problem, sondern für die ganze Welt", warnt er. "Ich wünsche mir deshalb, dass Hillary Clinton gewinnt."

Was taugen Deutschlands Schulen?

Heute bekommt Deutschland Noten. Genauer gesagt, es erscheint der OECD-Bildungsbericht. Er dokumentiert einmal pro Jahr die Fortschritte und Misserfolge der OECD-Länder im Bildungsbereich. Im vergangenen Jahr bekam Deutschland überwiegend Lob: wegen Fortschritten in der frühkindlichen Bildung und mehr Chancengleichheit, außerdem wurde die berufliche Bildung von jungen Leuten gelobt. Bei den Gesamtausgaben für Bildung stand Deutschland allerdings nicht gut da, sie lag mit 4,4 Prozent vom BIP unter dem OECD-Durchschnitt. Wie es in diesem Jahr aussieht, berichten meine Kollegen im Ressort "Leben und Lernen" nach Erscheinen des Reports ausführlich bei SPIEGEL ONLINE.

Es geht auch ohne die Bundeswehr

Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob die Bundeswehr bei Terror-Anschlägen auch im Inland eingesetzt werden darf. Nun hat mein Kollege Matthias Gebauer eine Stellungnahme aus dem CDU-geführten Bundesinnenministerium erhalten, in dem Zweifel angemeldet werden, ob solche Missionen überhaupt nötig sind. Selbst Vorfälle wie die komplexen Terror-Attacken von Paris im November 2015 oder in Brüssel im März dieses Jahres wären demnach von der deutschen Polizei zu meistern - ohne Hilfe der Truppe. Ein interessanter Befund.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind Gregor Gysi (68) und Wolfgang Schäuble (73). Gysi will sich bei der nächsten Wahl erneut um das Bundestags-Direktmandat im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick bewerben. Und auch Schäuble wird erneut in seinem Wahlkreis in Baden-Württemberg kandidieren. Wie schön: Diese beiden Vollblutpolitiker würden dem Bundestag sonst wirklich fehlen.

